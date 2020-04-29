黎明高中繁星亮眼醫科5人台大2人 分享讀書和面試密訣

台南市黎明高中繁星推薦第八類醫科傳來好消息，通過第一階段的5位學生在第二階段高分錄取，感謝全校師長模擬面試和同學齊心努力，好消息傳來，校長羅家強與家長會長張尹瑛為學生表現，欣喜萬分。錄取醫科及台大的學生也心寫下心得同學與學弟妹們分享。

錄取國立陽明大學醫學系的郭研孜表示，學習上遇到問題一定向老師同學詢問，善用平時晚間自學時間，假日妥善安排自主學習與休閒，找到一起努力能互相督促、鼓勵的朋友更為重要。此外，積極參加競賽，訓練自己的臨場表現，除建立豐富的團隊合作經驗外，更拓展自身視野，成為推進自身前進的一大動力。視野的開拓靠平時閱讀國內外新聞，培養英語聽說能力，與獨立思辨的智慧。

錄取台北醫學大學醫學系的陳翔郁表示，保持規律的生活，規畫有效率的時間運用，熟讀學科內容，各科均衡發展，找到適合自己的讀書地點以及方法，安靜的圖書館或參加學校舉辦的晚間自學，良好的環境很重要，充分地與同學討論。慢跑或打籃球訓練體力與耐力，有助紓解壓力，也能增進體能，這些都是邁向成功的重要因素。

錄取中山醫學大學牙醫系的曾應慈是勤做筆記，重點複習，寫字能使記憶深刻。讀書計畫要有效率，待辦事項逐步完成會很有成就感。自發性讀書，與同學討論內容，是進步的引擎，每位同學都有較擅長的科目，相輔相成互相鼓勵是進步的動力！

錄取高雄醫學大學牙醫系的林彥均表示，多練習面試，紀錄改進事項，真誠地表現自己，不刻意回答來迎合教授。對鏡子練習自我介紹，經常找身邊的人練習，聽取他人的建議，要相信自己！

錄取中國醫藥大學牙醫系的林凱怡表示，輔導室和網路上有很多相關的題目，抄下來加深印象，試著回答；新聞時事多注意，專業問題要準備但不必太過鑽牛角尖，多找老師模擬面試，甚至主任、校長（長官的面試經驗豐富，平時又有和教授交涉，真的超值得推薦，全校只有我找校長指導，收穫匪淺），不同問題，給出不同的建議，多元吸收不同的觀點。另外，多練習也能讓你不緊張。面試就是：坐挺、眼睛真誠地盯著教授，不緊張，謙恭有禮。虔誠地信仰，讓心裡有所寄託，充分準備加上「不緊張」就能讓你順利過關喔！

錄取台大材料工程學系的楊秉叡表示，教科書一定要跟上任課老師的進度，多多利用假日自修以及晚間自學的時間溫習課業，回家後留一段時間放鬆並調整自己的狀態讓讀書時的專注度可以提升。閒暇時看一些英文以及科普雜誌吸收新知並增加軟實力，社會科可用故事理解並把自己置身於情境中，既可加深記憶又可提升解題技巧。

錄取台大土木系黃姝宜表示，上課認真聽講，確實做筆記。平時多方閱讀，不只增加自己的視野，也可運用在寫作上。