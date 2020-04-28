僑泰高中繁星醫科全壘打 加碼入學獎學金最高100萬

109年大學繁星第8類（醫學系、牙醫系）陸續放榜，僑泰高中學生吳承謙、嚴大鈞、林昊穎分別錄取陽明醫學大學醫學系、中國醫藥大學醫學系、台北醫學大學牙醫系，錄取率百分百。僑泰高中校長温順德說，除了向三名學生祝賀，也感謝老師用心，讓學校在繁星錄取醫科表現屢創佳績，今年校方加碼入學獎學金，最高一百萬元，希望吸收更多資優學生，透過學校優質教學，實現孩子們的夢想。

温順德說，此次錄取醫學與牙醫系的3名學生都是國中部直升的學生。當初國中畢業時，三人會考成績皆達台中一中錄取標準，經過多方評估考量後，決定直升高中部的醫科保證班就讀，如今都順利錄取醫學系、牙醫系，證明當初的選擇正確，也充分展現僑泰高中六年一貫的教育成果。

錄取中國醫藥大學醫學系的嚴大鈞，升高一時家中開設的餐廳停業，雖然經濟陷入困頓，但他並不氣餒，在課業上持續努力，每學期都名列全校第一名，如今考取醫學系，父母親都非常欣慰；錄取陽明醫大的吳承謙此次學測四科滿級分，平日熱愛羽球運動，是球后戴姿穎的粉絲，準備面試之餘，不忘追蹤她的動態。錄取北醫大牙醫系的林昊穎，是高中部排球隊成員，準備面試期間還抽空練球，拿下科際排球比賽亞軍。

導師曾思寧說，3名學生目標明確，學習也非常專注，尤其面對問題時更具「追根究底」的精神，足為其他學生的表率。通過醫牙繁星第一階段之後，每天都利用學習空檔蒐集資料，互相討論，甚至主動邀請就讀醫學系的學長返校，利用假日進行模擬面試，辛苦付出終於獲得甜美的果實。

高中部主任李國銀說，在準備面試的衝刺階段，學校竭盡所能引進校外資源，並在孩子挫折沮喪時給予鼓勵，很高興這次三位通過醫牙系一階的同學，最終都能美夢成真。