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一口氣3名學生錄取醫學系 國立溪湖高中繁星亮晶晶

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立溪湖高中今年繁星第八類甄選，一口氣3名學生錄取醫學系和中醫系。圖／溪高提供
國立溪湖高中今年繁星第八類甄選，一口氣3名學生錄取醫學系和中醫系。圖／溪高提供

109年大學繁星第8類（醫學系、牙醫系）陸續放榜，國立溪湖高中學生洪煥益錄取台北醫學大學醫學系、蔡聿勛錄取高雄醫學大學醫學系、黃梓瑄錄取中國醫藥大學中醫系；溪高一口氣3名學生錄取醫學系，再創學校最佳升學紀錄。

洪煥益說，他參與偏鄉志工服務，興起可當醫生以幫助更多弱勢族群，考試高分的秘訣是把每次考試視為「除錯」的過程，而非只追求分數，他要特別感謝導師韋裕霖、教師吳淑芬為學生擬定高一到高三的整套讀書計畫、面試模擬沙盤推演，教師在面試之前絞盡腦汁把優秀校友、名醫都找來幫忙輔導，讓應屆考生在面試之前充滿信心。

蔡聿勛讀醫學系是為了完成祖父心願，幫助因病而苦的人；他表示，繁星面試之前，一開始不知如何下手，經導師和各科老師協助，指導他反覆模擬練習，總算建立自信面對口試教授。黃梓瑄說，國中時，對人體經絡與穴位有興趣，讀高中認識中醫陰陽五行理論，驚歎中醫對人體結構的透徹見解，決定讀中醫系。

溪高校長楊豪森說，今年溪湖高中升大學繁星推薦榜單，醫學系錄取人數、國立臺灣大學錄取人數、公立錄取人數再度刷新升學紀錄，再度印證「就讀社區高中，好好讀，有前途。」他特別感謝老師舉辦模擬面試、蒐集相關資料、拜訪醫院、參觀長照中心，請熟識的醫生釐清學生的醫學專業觀念，因為老師無私奉獻，溪高學生有好成績。

數理實驗班導師韋裕霖表示，教學團隊「一步一腳印」幫助學生順利錄取理想中的大學，希望他們好好學醫，都能成為良醫，以濟世為使命，守護國人健康。

面試 中醫 繁星

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