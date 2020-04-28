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超競爭！台南女中教師甄試錄取率不到1趴
高中職進入入下學期後，因部分老師要退休，也要辦理教師甄試，台南女中招考兩名輔導老師，有233人報名，並已完成筆試，周日5月3日進行複試，因錄取率不到1%，競爭相當激烈。
台南女中表示，由於國中會考也將在5月16、17日登場，利用這次教師甄試的機會，做模擬演練。還沒辦教師甄試的家齊高中表示，也將參考南女中的作法，落實防疫，並為國中會考做好事前準備。
台南女中表示，今年招考兩名輔導老師，共有233人報名，26日已完成筆試，5月3日複試，包括口試、試教、個別諮商演練，為落實防疫，除對應考人量體溫、手部噴酒精外，要求戴口罩應試。筆試時的每1試場採梅花座排位，僅安排21人，以拉大社交距離。
台南女中教務主任胡瑞原說，近年來每次教師甄試，錄取率都不到1%，競爭非常激烈。去年招考國文、歷史老師各1人，報名人數分別是135人、143人。
台南一中已決定今年要招考英文、資訊科技老師各1人，近日將公告簡章，預計5月下旬筆試。教務主任蔡明輝說，預計英文老師部分，報考人數也是超過1百人。家齊高中也會辦理教師甄試，下周將開會討論。
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