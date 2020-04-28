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中興大學教授王國禎、林慶炫 榮獲科技部傑出研究獎
中興大學機械系特聘教授兼工學院院長王國禎、化工系主任林慶炫獲科技部傑出研究獎。王國禎教授整合國內相關產業之奈米結構生醫感測晶片，並與台中榮總、中研院、昇陽國際半導體合作，2016至2019連續四年榮獲六項國家新創獎。林慶炫教授近年致力於氧代氮代苯并己烷化學、無鹵阻燃化學、低介電材料、軟硬電路板基材、環保永續材料、綠色化學及產業應用等領域，成果豐碩。
王國禎教授投入奈米結構生醫感測器相關研究12年，2009到2014年與時任台中榮總教研部之蔡肇基主任（現職亞洲大學附設醫院副院長）合作，執行衛生署奈米國家型計畫，合作開發以陽極氧化鋁膜之3D奈米半球陣列之高靈敏度之3D結構奈米生醫感測器，並成功應用於成功應用於塵蟎過敏原Der p2檢測、過敏病人血清檢測、過敏病人DNA單核苷酸變異(SNP)檢測、基改大豆檢測。
王國禎表示，這項獎項是對興大奈微米系統實驗室研究團隊多年來在奈米結構生醫感測器研究成果的肯定，感謝研究團隊一起打拼的學生與同事，以及合作夥伴蔡肇基醫師、吳俊穎醫師、劉青山醫師、謝世良教授、林宜玲教授。沒有團隊成員的全力以赴、合作夥伴的合作與指導以及家人的支持就沒有這個獎項。
化工系主任林慶炫近5年來累計執行超過1千6百萬元的產學合作計畫，累計發表的SCI學術研究論文達41篇、獲證專利55篇、7項技術授權案，研究成果豐碩。
林慶炫近年來致力與國內廠商產學合作，已成功研發出多項成果，包括低介電5G通訊材料、耐鹼性優良的磷系雙酚及雙胺材料、可應用於高鐵車廂的耐熱阻燃的多官能壓克力材料、玻璃與聚碳酸酯的接著劑用以製造防彈透明玻璃、透明耐熱的聚高分子材料，最近更成功以回收之聚碳酸酯做為原料，進一步加工製成可分解回收的熱固性材料，有效達到廢棄物回收與產品利用最大化。
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