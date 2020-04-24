AI辨讀中文能力仍不如人類 科技部競賽首獎二度從缺

科技部主辦的第二屆「科技大擂台．與AI對話」競賽今舉辦決賽頒獎典禮，由於參賽者設計的AI答題表現仍比不上人類，獎金2000萬元的首獎再度從缺。今年另設「多輪對話」對談試題，其中「中研問答」團隊以20輪對話中完成14輪對話的成績，獲頒10萬元鼓勵獎金。

今年共99組團隊、超過400人報名挑戰，於初賽篩選前10隊伍晉級決賽。本屆前三名分別獲得200萬元、50萬元及30萬元獎金，第一名為「Taipei 101」團隊；「大叔與AI對話」及「A Team」分別獲第二和第三名。今天的評審委員會由許聞廉擔任主席，評審團兼納中文和資工兩個領域的大學教師，以共識決方式評分。

科技部表示，這一屆競賽題目注重語意與對話的推演，委託中研院資科所特聘研究員許聞廉團隊出題。相較上屆賽事以選擇題為主、簡答題為輔的題型，本次參考華語文能力測驗的流利精通級難度，以更進階的閱讀、申論題為主，並搭配連續對話等考題，期望AI回答問題時，更深化「理解」語意後，進一步「思考」以完整的字句來對話。

科技部說，本次競賽也與台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創辦人杜奕瑾合作，使用該實驗室開發的「雅婷逐字稿」語音辨識系統，更考驗AI在通篇文章語意理解上的容錯及應答能力。

科技部長陳良基曾表示，台灣AI辨讀中文能力只有國小程度，希望這項比賽能廣邀好手提升水平。這次競賽試題考驗參賽團隊在自然語言處理的基本資訊檢索與擷取、未知詞處理等技術，期望將大量資料轉成應用知識，最終模擬人類思考，完成與人流暢對話的目標。