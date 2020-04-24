陽明醫科老師開發視訊會議平台 原始碼開放下載

新冠肺炎疫情持續，企業或學校遠距會議需求增加。陽明大學表示，校方打造專屬視訊會議平台，即日起公開原始碼，無償提供給國內有需求的機關團體使用，並附上原始碼下載網址（https://github.com/Yuchunchen/BuildYourOwnConferenceSystem）。

陽明大學表示，這套基於Jitsi Meet開源軟體所設計的遠距會議平台，是由校內醫學系副教授，同時也是台北榮民總醫院醫師陳育群帶領愛家實驗室團隊所開發。與會者透過一次性金鑰連結即可加入會議，不須額外註冊帳號；系統主機可安裝於機關內區域網路，確保錄影資料保存環境的安全性。所有人離開會議後，會議室即自動關閉，維護會議的單一性。

校方表示，陳育群曾協助台北榮總開發通訊診療系統，將過去開發視訊醫療經驗延伸至視訊課程及會議系統上，希望提供安全、隱私且符合成本效益的解決方案。

陳育群說，希望提供另一個安全及隱私保障的視訊系統選擇，減少個資外洩風險，也能夠減少額外付出的成本，共同為防疫盡一份心力。

遠距軟體ZOOM發生資安疑慮後，Jitsi Meet是行政院數位政委唐鳳建議使用的開源軟體。陽明大學說，在原始程式碼的設計下，雖然可以直接進行遠距會議，但缺少主講者帳號密碼等安全隱私設計。經團隊修改後，可以架設成為學校機關的專用平台。