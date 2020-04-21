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指考生遇新冠肺炎攪局 改7月20至22日進行補考

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
新冠肺炎疫情持續延燒，大學招生委員會聯合會今天召開常委會，決議今年7月3日至5日的大學指考，若有考生因疫情須居家隔離、檢疫，可參與7月20日至22日補考。報系資料照
新冠肺炎疫情持續延燒，大學招生委員會聯合會今天召開常委會，決議今年7月3日至5日的大學指考，若有考生因疫情須居家隔離、檢疫，可參與7月20日至22日補考。報系資料照

新冠肺炎疫情持續延燒，大學招生委員會聯合會今天召開常委會，決議今年7月3日至5日的大學指考，若有考生因疫情須居家隔離、檢疫，可參與7月20日至22日補考，且以外加名額方式錄取。詳細補考措施預計6月中旬公布。

招聯會表示，有兩類考生可參與7月20日至22日的指考補考，一是受新冠肺炎影響（如確診新冠肺炎、或因疫情須居家隔離、檢疫者）而無法參加正式指考的考生，二是在考試過程因疫情變化而無法全程參與指考的考生。

招聯會也說，申請補考的考生必須主動檢附相關證明文件，舉證無法參與考試的不可抗力因素，經招聯會審核通過後才可參與補考。

招聯會表示，為顧及考試入學管道分發採計成績的一致性，所有參加補考的考生，無論是否已考過正式考試的任何科目，全部以補考成績計算；且後續採外加名額方式錄取。

但招聯會也說，今年指考原訂7月17日公布成績，多數考生將於7月24日至28日進行「網路登記志願」。但補考生的成績單會遲至7月31日才寄發，因此填志願的時間也會比正式指考考生要晚，不過放榜時間統一為8月7日。

指考 疫情 新冠肺炎

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