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會考防疫措施看過來！竹市府加碼辦理

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
民國109年國中教育會考將於5月16、17日登場，因應新冠肺炎疫情，新竹市府加碼辦理四大防疫措施。圖／新竹市政府提供
民國109年國中教育會考將於5月16、17日登場，因應新冠肺炎疫情，新竹市府加碼辦理四大防疫措施。圖／新竹市政府提供

民國109年國中教育會考將於5月16、17日登場，因應新冠肺炎疫情新竹市府加碼辦理四大防疫措施，包括設置考生動線分流地貼、提供考生消毒酒精溼巾、設置「家長連絡區」讓家長短暫停留、設置充足、保持距離的「考生休息區」等。

教育處指出，竹苗考區今年報名人數共有1萬5589人，於竹市應考的考生共5558人，考場分別設置在新竹高中、新竹女中、新竹高工、新竹高商等4校。依據相關規範，考試期間居家隔離、居家檢疫及經採檢但尚未接獲檢驗結果者一律不得參加這次國中會考，該等學生可參加補考，並採外加名額方式辦理。目前補考日期初步規劃在5月30、31日，屆時將視疫情情況與發展由中央統一公告。

教育處指出，所有人員進入考場前都要量體溫，額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度將進行第二次量測。經現場護理師確認發燒的考生會個別引導至「備用試場」應試，以確保考生權益。避免考場入口因量測體溫造成人潮聚集，所有考場都會架設紅外線熱像儀進行初步體溫量測。

為避免人潮群聚，中央規定今年考場不開放考生親友進入考場陪考，竹市將由考場學校及國中端組成「考生服務隊」提供考生相關服務與協助，各考場也會於校門附近設置「家長連絡區」。

教育處指出，為減少考生休息區群聚，市府協請各考場開放空教室，視需要性補助各校在戶外搭設帳棚，提供考生舒適且安全的休息環境。

教育處提醒考生，相關應考用品及口罩務必於考前一日備妥，除用餐時間外，其餘時間請進入考場後務必全程佩戴口罩，於試場內拒絕佩戴且經勸導不聽者，將依試場規則及違規處理要點處理。

民國109年國中教育會考將於5月16、17日登場，因應新冠肺炎疫情，新竹市府加碼辦理四大防疫措施。圖／新竹市政府提供
民國109年國中教育會考將於5月16、17日登場，因應新冠肺炎疫情，新竹市府加碼辦理四大防疫措施。圖／新竹市政府提供

新竹 國中教育會考 疫情

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