泰北高三學生捐一半肝救父：孝順要及時

為了拯救父親生命，泰北高中高三忠班學生楊澐坤捐出百分之50的肝臟給父親，腹部上留下的手術疤痕，成為父子生命中愛的印記。楊澐坤說，孝順要及時，他也感謝學校老師、同學協助繁星申請，順利錄取理想科系。

楊澐坤說，父親肝硬化導致肝昏迷，情況相當危急，兩個妹妹年紀還太小，不符捐肝資格，自己是長子，身體條件也符合，毅然決定捐出百分之50的肝臟給父親。

今年2月26日在台北榮民總醫院進行手術，休養一個月後，3月17日回到學校上課。這次的捐肝孝行，楊澐坤感性的說，孝順要及時，儘管身上留下疤痕，但與父親的養育之恩相比，這些痛楚不算什麼。

由於正值高三生學階段，楊澐坤特別感謝高三忠班老師林秋伶、李信億和全班同學，當大家正忙著繁星入學申請，恰好自己在術後休養，所幸有老師、同學幫忙，3月18日繁星放榜時順利錄取實踐大學會計學系，現在最重要的是好好調養身體，迎接大學生活。