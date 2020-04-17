四技二專統測如期登場 考試期間沒戴口罩不計分

109學年四技二專統一入學測驗5月2日、3日登場，技專校院入學測驗中心表示，因應新冠肺炎疫情，考生每日由教育部提供一片口罩。考生入試場要戴口罩並配合量測體溫，未配合者禁止進入，以缺考論處。各科考試期間如未全程戴口罩，該科不計分。試務單位將於22日上午9時起上網公告考試地點等訊息。

技專測驗中心說，集體報名學校考生，由學校於考前至指定處領取口罩後發給考生。個別報名考生得於考前一日下午2到4時前往分區學校校門，憑准考證領取。未領用者，考試當日也能憑准考證補領，補領後應立即戴上口罩。

試務單位說，考生進入分區時，須佩戴口罩並配合量測體溫，未佩戴口罩或未配合量測體溫者，禁止進入分區，並以「缺考」論處。如經複檢體溫仍有發燒（額溫超過37.度或耳溫超過38度），要到備用試場應試，不得拒絕或要求考試後給予救濟。

各節考試時間，考生須配合監試人員查驗身分，查驗時考生須暫時脫下或拉下口罩至可辨識身分。如有不配合者，依「試場規則及違規處理要點」第十一點取消考試資格，所有科目不予計分。

技專測驗中心提醒，考生如有身心因素或特殊狀況，致無法佩戴口罩，應依簡章規定，檢具公立醫院「診斷證明書」，醫囑要敘明考生未能佩戴口罩原因。經檢視「診斷證明書」符合申請要點，移至臨時試場應試。未於考前出具診斷證明書申請免戴口罩者，一律須佩戴口罩。