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想要面試拿高分 南一中校長：及早做準備無須他求

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
大學入學申請第二階段開始，面試成績是關鍵。記者鄭惠仁／攝影
大學入學申請第二階段開始，面試成績是關鍵。記者鄭惠仁／攝影

上台說話表達能力成為學生甄試的關鍵加分因素，坊間已有不少訓練機構補習班招生，某電視台有主播訓練營，一家跨國教育機構口才訓練營，但收費昂貴，讓清寒家庭望之卻步。台南一中校長廖財固表示，學校就有很好的資源，及早準備並善加利用，一樣能在面試中脫穎而出。

學測成績揭曉後，即使考滿分也不一定能錄取想要就讀的學系，因為還有下一階段的口試或筆試，特別是口試部分，被認為是南部學生的弱項。因此不管是應屆畢業生的家長，或是高一、高二生的家長，都很擔心孩子的口語表達不夠好，會在大學入學申請面試時吃虧。

網路上就有位學生，分享她錄取台大地質科學系的經驗，以自己在面試時看到有位學生，向教授提出問題，反被教授問到縮在椅子上答不出來；她則保持靈機應變的沉穩度，提出讓教授問她已先設計好的問題，結果面試拿高分，順利錄取。也讓家長好羨慕，苦惱如何提升孩子的口語表達能力

廖財固說，口語表達是可訓練的，而且應及早準備，要多參加多元選修科、參與社團、爭取當班級幹部，並多向老師請教，這些都是不用花錢能獲得的資源。以南一中為例，就有位家境清寒學生，從高一起就做準備，加上校友會獎助學金的幫助，如願申請上醫學系。

台南女中教務主任胡瑞原表示，學校的優勢不輸補習班，因為學校會與大學合作，請教授來指導學生口試技巧，而且也讓重考生回來參加，這是補習班沒有的優勢。

面試 南一中

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