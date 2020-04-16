大學入學申請第二階段登場 老師：平常心、熟練是關鍵

大學入學申請第二階段口試、筆試，已從15日開始，將進行到下周，除了師大因疫情關係，一律採備審資料審核，各校都照舊。台南女中、台南一中都加強學生的面試輔導，並提醒學生務必要了解各校不同的防疫措施並配合，有內向學生第一次輔導時緊張到說不出話來，到了第三次已能侃侃而談。

台南女中教務主任胡瑞原表示，面試時最重要的就是要保持平常心應試，不要因為太過緊張而影響表現。今年較特別的是，師大因疫情關係，已取消口試和筆試，只採計備審資料和學測成績，因此備審資料成為能否錄取的重要關鍵。另各校對疫情有不同措施，可能1日多變，因此面試或筆試前，務必先上網了解各校的防疫措施，做好基本功。

台南一中教務主任蔡明輝說，第二階段口試、筆試時間主要集中在4月17至19日，以及24至26日，學生務必把握時間，多做練習。蔡明輝表示，自學測成績出來後，就為學生規畫面試座談會，並且依據學生申請的學系，請相關老師個別輔導，以利學生在面試時能拿高分。

有一些基本題是學生在口試前必備且要熟練的，包括自我介紹、選讀學系的原因、學習態度、上大學讀書計畫與未來生涯規畫等。面試時老師常會從備審資料延伸問題來詢問，以驗證學習歷程有沒有抄襲他人。蔡明輝表示，面試時會緊張是很自然的，但至少要講出所學所得。

之前就輔導1名較內向的學生，第1次模擬面試時，竟緊張到說不出話來，經指導如何將備審資料去蕪存菁，用口語表達出來，一回生、二回熟，第3次就能充分表達，也更有自信。