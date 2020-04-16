二技技優保送及甄審入學 即日起開放報名

109年科技校院二年制技優入學聯合招生即日起至4月20日下午5時，受理109學年度二技技優保送及甄審入學招生報名資格審查，考生須留意報名相關期限。

二技技優入學招生不採計二技統一入學測驗成績，凡公私立專科學校含科技大學、技術學院附設專科部及附設專科進修學校畢（結）業生或具有同等學力的考生，並符合簡章規定技藝技能競賽優勝名次及技術士職種類者均可報考。

今年二技技優保送入學招生計有3校3個系組、學程，提供招生名額5名；二技技優甄審入學招生計29校112個系組、學程，提供招生名額538名。

二技技優入學招生採個別報名方式辦理，考生須先上網登錄並繳寄資格審查資料，通過報名資格審查者，可上網報名及繳交報名費。網路報名自4月27日上午10時至4月30日下午5時止。

符合二技技優保送資格考生，可同時參加二技技優甄審入學招生。符合甄審資格者，可就採計獲獎之技藝技能競賽或技術士職種的各招生類別校系組、學程中，最多報名5個校系組、學程，但各校得限制考生僅能報名該校1個系組、學程。

另外通過資格審查的考生，如欲報名有個別學校特殊資格的系組、學程，仍應符合特殊資格規定。