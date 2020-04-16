快訊

氣炸鍋攪局、問題問N遍　「陳時中弟弟」爆脾氣為哥反擊

直播／新冠肺炎疫情 指揮中心下午2時記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

二技技優保送及甄審入學 即日起開放報名

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
109年科技校院二年制技優入學聯合招生即日起至4月20日下午5時，受理109學年度二技技優保送及甄審入學招生報名資格審查，考生須留意報名相關期限。本報資料照片
109年科技校院二年制技優入學聯合招生即日起至4月20日下午5時，受理109學年度二技技優保送及甄審入學招生報名資格審查，考生須留意報名相關期限。本報資料照片

109年科技校院二年制技優入學聯合招生即日起至4月20日下午5時，受理109學年度二技技優保送及甄審入學招生報名資格審查，考生須留意報名相關期限。

二技技優入學招生不採計二技統一入學測驗成績，凡公私立專科學校含科技大學、技術學院附設專科部及附設專科進修學校畢（結）業生或具有同等學力的考生，並符合簡章規定技藝技能競賽優勝名次及技術士職種類者均可報考。

今年二技技優保送入學招生計有3校3個系組、學程，提供招生名額5名；二技技優甄審入學招生計29校112個系組、學程，提供招生名額538名。

二技技優入學招生採個別報名方式辦理，考生須先上網登錄並繳寄資格審查資料，通過報名資格審查者，可上網報名及繳交報名費。網路報名自4月27日上午10時至4月30日下午5時止。

符合二技技優保送資格考生，可同時參加二技技優甄審入學招生。符合甄審資格者，可就採計獲獎之技藝技能競賽或技術士職種的各招生類別校系組、學程中，最多報名5個校系組、學程，但各校得限制考生僅能報名該校1個系組、學程。

另外通過資格審查的考生，如欲報名有個別學校特殊資格的系組、學程，仍應符合特殊資格規定。

學測 推甄

延伸閱讀

大學申請入學面試／如何雕塑出完美自信的形象

薛承泰／在疫情中升學，苦了誰？

遭違法解雇 鴻海前總經理討回近800萬元股利

大學入學面試將登場 高醫大備妥隔離試場因應

相關新聞

二技技優保送及甄審入學 即日起開放報名

109年科技校院二年制技優入學聯合招生即日起至4月20日下午5時，受理109學年度二技技優保送及甄審入學招生報名資格審查...

111學年各系參採數A數B三方案 頂大校系多採這一方案

108課綱高中數學高二分流為數A、數Ｂ兩科，大學學測也分兩科自由選考。大學招聯會開會決議111學年各校系繁星計畫、個人申...

這位老師好厲害！把新冠肺炎疫情融入國文科考卷

高雄市鼓山高中在最近一次月考，國文科出題老師把新冠肺炎疫情融入考題，試題在網路上曝光，引起網友瘋傳， 有網友說，這是超應...

台師大二階甄選取消面試 學測占分偏高難篩

台灣師範大學本周因第二名學生確診，全校改遠距教學，大學個人申請第二階段也改書面審查避免風險。調整配分後，該校27系學測占總甄試成績五成以上，超出原定規範。家長質疑將忽略學生特質，有失甄選原意，為何不能改採遠距面試。台師大表示，教育部不允許視訊面試。

面試改書審有失甄選精神 台師大：視訊面試更不公平

台灣師範大學本周因第二名學生確診，全校改遠距教學，大學個人申請第二階段也改書面審查避免風險。調整配分後，該校27系學測占...

19滯外高三生 適用防疫甄試機制

因應新冠肺炎疫情，有四十六位滯留境外無法回台的考生申請適用個人申請入學二階甄試「應變機制」。大學招生委員會聯合會昨天公布審核結果，有十九名考生符合因疫情因素不可抗力的條件，可適用應變方案，甄試只採計學測、書審項目，免面試、筆試或實作。

111學年學測數A數B 頂大校系多單採

一○八課綱高中數學高二分流為數A、數Ｂ兩科，大學學測也分兩科自由選考。大學招聯會開會決議一一一學年各校系繁星計畫、個人申請參採三方案，包括單採數Ａ或數Ｂ其中一科、招生分成數Ａ及數Ｂ兩組，以及兼採數Ａ與數Ｂ但只作為檢定門檻。頂尖大學如台大、清大等多採第一方案。

19位高三生滯留境外 招聯會：「不可抗力因素」免面試

因應新冠肺炎疫情，有46位滯留境外無法回台的考生申請適用個人申請入學二階甄試「應變機制」。今大學招生委員會聯合會公布審核...

111學年各校系參採數A或數B 三方案出爐

108課綱高中數學科高二分流為數A、數B兩科，大學學測分兩科考。大學招聯會開會決議111學年各校系繁星計畫、個人申請參採數A或數B的三方案，第一種是單採其中一科。第二種是一系列兩個招生組別，兼採數A與數B。第三種是兼採數A與數B，但只作檢定門檻，而非篩選人數依據。

111學年各校系參採數A或數B 三方案出爐

108課綱高中數學科高二分流為數A、數B兩科，大學學測也分兩科考。大學招聯會已開會決議111學年各校系繁星計畫、個人申請...

學者：大考中心董事會 應全面改組

大考中心董事會三月廿四日選出新主任周兆民，本周正式上任。有學者昨天指出，這項遴選「未免太快」，顯示直接由董事會提名教育部屬意人選就任命，呼籲全面改組大考中心董事會，別再由教育部代表和大學校長任董事，才能讓大考中心成為專責考試的獨立機構。高教工會也表示，考試制度行之有年，可交由專業者，教育部該退出了。

大學個人申請 二階甄試 控管陪考人數

今年有七點一萬名高中生通過大學個人申請第一階段，各校本月十五日至五月三日舉辦第二階段筆試或面試。因應新冠肺炎疫情，教育部昨天發函告知各大學可要求考生全程配戴口罩，並控管陪考家長人數，減少人員群聚。台大、政大、清大、中大等校建議每生至多一名家長陪考。簡章原定要辦團體筆面試的校系都照常辦理，但會拉開考生座位間距，降低傳染風險。

熱門新聞

國二生段考作文寫阿中部長的手 「那雙手好似防護罩」

政府研議中小學老師賣口罩 教團：勿把校園當小七

南投縣第二座 埔里國中職業試探中心今揭牌

成大110學年起與國防部合作獨招國防學士班

不能下水好失望！新冠疫情影響嘉義市國中小游泳課停辦

教師占專審會半數 民團憂「師師相護」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。