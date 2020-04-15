111學年各系參採數A數B三方案 頂大校系多採這一方案

108課綱高中數學高二分流為數A、數Ｂ兩科，大學學測也分兩科自由選考。大學招聯會開會決議111學年各校系繁星計畫、個人申請參採三方案，包括單採數Ａ或數Ｂ其中一科、招生分成數Ａ及數Ｂ兩組，以及兼採數Ａ與數Ｂ但只作為檢定門檻。頂尖大學如台大、清大等多採第一方案。

各校系採用哪一方案，教育部高教司說，已請招聯會提早於本月公布，讓高一生準備。招聯會執行秘書戴念華說，三方案經教務長工作小組討論、常委會定案。各校教務長將轉知各系，盡早讓高中端了解相關資訊。

高二數學包括適合銜接數、理、化、商科的數Ａ，及適合文、法、藝術等系的數Ｂ，前者範圍較大、較難。三方案中，包括單採數Ａ或數Ｂ；也有兼採兩科但分組，如某大學資管系分成數Ａ組及數Ｂ組；兼採兩科者採計形式如同英聽、ＡＰＣＳ，只是檢定，不用於倍率篩選、採計、同級分超額篩選、總成績同分參酌等。

清華大學教務長焦傳金指出，理工生醫科系都採計數Ａ，教育學院多數科系採計數Ｂ，中文系為結合ＡＩ、藝術學院學士班為發展科技藝術，決定兼採數Ａ及數Ｂ，只作為門檻。人社院學士班、清華學院音樂、美術、創新領導組，及清大旭日計畫乙組（科管），也採相同模式。

台灣大學註冊組主任李宏森表示，校內沒有科系採第二方案，文科如外文、人類、哲學採第三方案，也就是兼採數Ａ與數Ｂ，只作為檢定。其他科系就如目前分類，理工科系單採數Ａ，文法相關科系單採數Ｂ。

交通大學教務處組長張漢卿也說，校內以理工科系為多，都單採數 A，人文社會科系則採數Ｂ。成大教務處組長黃信復也說，校內多數科系都循此邏輯，單採數Ａ或數Ｂ；不分系對應的科系以工學院、電資學院為主，也單採數Ａ。管理學院則各有取捨，統計、工業管理、交通管理三系單採數Ａ，院內其他系採數Ｂ。