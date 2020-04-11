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這位老師好厲害!把新冠肺炎疫情融入國文科考卷

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
作文題目「我心目中的英雄」，引言代父從軍的花木蘭、精忠報國的岳飛、爭取教育權的馬拉拉都是英雄，正當全球被肺炎疫情攪得不得安寧，有許多防疫事蹟，要學生作文談每個故事都代表一個英雄誕生。記者謝梅芬／翻攝
作文題目「我心目中的英雄」，引言代父從軍的花木蘭、精忠報國的岳飛、爭取教育權的馬拉拉都是英雄，正當全球被肺炎疫情攪得不得安寧，有許多防疫事蹟，要學生作文談每個故事都代表一個英雄誕生。記者謝梅芬／翻攝

高雄市鼓山高中在最近一次月考，國文科出題老師把新冠肺炎疫情融入考題，試題在網路上曝光，引起網友瘋傳， 有網友說，這是超應景的考題，也有網友說「這試題辣翻了!」

鼓山高中校長莊福泰說，出題老師呂軼倫是彈性課程規畫設計老師，曾為教育部宣傳12年國教廣告片寫「葉子的旅行」腳本，教學活潑，他花兩天設計題目，雖然繞著疫情，考的都是課本上的字詞。

試題選擇題第7題提到，陳時中被網友封為「台灣最強歐吉桑」及「鋼鐵部長」，面對問題的話術被評價為「無懈可擊的圓」，同樣字眼出現在蓉子傘一詩中，問學生意指為何，被網友譽為神轉換。

第13題談到口罩，呂軼倫以口罩量不足，政委唐鳳辦口罩實名制2.0而爆紅 ，談到唐鳳跨性別身分，呼應木蘭詩末四句「雄兔腳撲朔，雌兔眼迷離，兩兔傍地走，安能辨我是雄雌」，要學生選擇木蘭詩作者如此寫的用意。

而作文題目「我心目中的英雄」，引言代父從軍的花木蘭、精忠報國的岳飛、爭取教育權的馬拉拉都是英雄，正當全球被肺炎疫情攪得不得安寧，有許多防疫事蹟，每個故事都代表一個英雄誕生。最後在考卷上不忘衛教，提到「就算是月考期間，也要確實落實各項防疫措施，務必戴上口罩並勤洗手，鼓山高中關心您的學業與健康！ 」

莊福泰說，呂軼倫將課文真實應用在生活經驗，考題能測出學生接受時事與應用課文能力，原本擔心出題超過課本範圍，沒想到師生及家長沒有批評，反應相當好。

考卷試題內容在呂老師的臉書傳開，許多家長看了拍案叫絕，有網友說，「老師好厲害」，也有網友讚「老師關心時事，用心教導大孩子，還帶著幽默，老師+學生=有前途」。

高雄市鼓山高中最近一次月考，國文科出題老師把今年新冠肺炎疫情融入考題內，考試內容全採課本要測試的字詞，卻以疫情的「橋段」呈現。記者謝梅芬／翻攝
高雄市鼓山高中最近一次月考，國文科出題老師把今年新冠肺炎疫情融入考題內，考試內容全採課本要測試的字詞，卻以疫情的「橋段」呈現。記者謝梅芬／翻攝
高雄市鼓山高中最近一次月考，國文科出題老師把今年新冠肺炎疫情融入考題內，考試內容全採課本要測試的字詞，卻以疫情的「橋段」呈現。記者謝梅芬／翻攝
高雄市鼓山高中最近一次月考，國文科出題老師把今年新冠肺炎疫情融入考題內，考試內容全採課本要測試的字詞，卻以疫情的「橋段」呈現。記者謝梅芬／翻攝

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