面試改書審有失甄選精神 台師大：視訊面試更不公平

台灣師範大學本周因第二名學生確診，全校改遠距教學，大學個人申請第二階段也改書面審查避免風險。調整配分後，該校27系學測占總甄試成績五成以上，超出原定規範。家長質疑將忽略學生特質，有失甄選原意，為何不能改採遠距面試。台師大表示，教育部不允許視訊面試。

台師大近日宣布取消校內各系大學甄選第二階段筆試、面試，改採書面審查。國文、英文、特殊教育三系本來不看書面審查，緊急宣布考生4月中補繳；全校各系甄選應變方案公告後，共27系的學測成績占總甄試成績五成以上，台灣語文、資訊工程系占七成五是最高，化學系學測分數占比也高達七成。補教表示，對成績不突出、口條相對佳的學生不利。

大學招聯會表示，超出五成是疫情之下不得不採的措施。台師大教務長陳昭珍說，教育部提供的方案中，除離島生外，各校不能採視訊面試。主要是考量每名考生面試環境有別，若遠距面試受旁人干擾，可能會打折扣，帶來更大的不公平。另一種方案是租借異地試場，但要將全校各系移到另一校辦理第二階段筆試與面試，有其難度，最後才選擇全面改書面審查。

陳昭珍也說，台師大近年持續執行教育部推動的大學招生專業化計畫，書面審查設有一定評分尺規，分數衡量更嚴謹。一份資料都會由二到三名老師審查，如果彼此評分落差太大，也會進一步討論。

大學招聯會說，會內的常委會開會合議過程，是以校為單位，討論啟動應變機制的條件、應變的可選方式等。但各校實際運作因校制宜，可自行決定應變的範圍、選擇具體方式、現場管理。招聯會不宜管控到各學系，也尊重各校系的應變決定。

按大學招聯會3月公告的個人申請第二階段應變方案，有些校系提供無法出門的考生取消面試、筆試、實作占分，配分攤到學測成績與書面審查兩項目。也有校系調整配分，增加書面審查，取消筆試和面試。