快訊

致信獲回響林薇臉書稱謝：台灣可以溫柔堅定的反擊

57歲王傑近照曝光！年過半百蓄鬚顯滄桑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

面試改書審有失甄選精神 台師大：視訊面試更不公平

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣師範大學。本報資料照片
台灣師範大學。本報資料照片

台灣師範大學本周因第二名學生確診，全校改遠距教學，大學個人申請第二階段也改書面審查避免風險。調整配分後，該校27系學測占總甄試成績五成以上，超出原定規範。家長質疑將忽略學生特質，有失甄選原意，為何不能改採遠距面試台師大表示，教育部不允許視訊面試。

台師大近日宣布取消校內各系大學甄選第二階段筆試、面試，改採書面審查。國文、英文、特殊教育三系本來不看書面審查，緊急宣布考生4月中補繳；全校各系甄選應變方案公告後，共27系的學測成績占總甄試成績五成以上，台灣語文、資訊工程系占七成五是最高，化學系學測分數占比也高達七成。補教表示，對成績不突出、口條相對佳的學生不利。

大學招聯會表示，超出五成是疫情之下不得不採的措施。台師大教務長陳昭珍說，教育部提供的方案中，除離島生外，各校不能採視訊面試。主要是考量每名考生面試環境有別，若遠距面試受旁人干擾，可能會打折扣，帶來更大的不公平。另一種方案是租借異地試場，但要將全校各系移到另一校辦理第二階段筆試與面試，有其難度，最後才選擇全面改書面審查。

陳昭珍也說，台師大近年持續執行教育部推動的大學招生專業化計畫，書面審查設有一定評分尺規，分數衡量更嚴謹。一份資料都會由二到三名老師審查，如果彼此評分落差太大，也會進一步討論。

大學招聯會說，會內的常委會開會合議過程，是以校為單位，討論啟動應變機制的條件、應變的可選方式等。但各校實際運作因校制宜，可自行決定應變的範圍、選擇具體方式、現場管理。招聯會不宜管控到各學系，也尊重各校系的應變決定。

按大學招聯會3月公告的個人申請第二階段應變方案，有些校系提供無法出門的考生取消面試、筆試、實作占分，配分攤到學測成績與書面審查兩項目。也有校系調整配分，增加書面審查，取消筆試和面試。

面試 台師大 學測

延伸閱讀

政院突禁ZOOM 大學：換軟體不是換餐廳

ZOOM突然被禁用 大學：措手不及

教育部下令禁用遠距軟體ZOOM 大學：措手不及

大學申請入學 「防疫考生」錄取標準出爐

相關新聞

面試改書審有失甄選精神 台師大：視訊面試更不公平

台灣師範大學本周因第二名學生確診，全校改遠距教學，大學個人申請第二階段也改書面審查避免風險。調整配分後，該校27系學測占...

19滯外高三生 適用防疫甄試機制

因應新冠肺炎疫情，有四十六位滯留境外無法回台的考生申請適用個人申請入學二階甄試「應變機制」。大學招生委員會聯合會昨天公布審核結果，有十九名考生符合因疫情因素不可抗力的條件，可適用應變方案，甄試只採計學測、書審項目，免面試、筆試或實作。

111學年學測數A數B 頂大校系多單採

一○八課綱高中數學高二分流為數A、數Ｂ兩科，大學學測也分兩科自由選考。大學招聯會開會決議一一一學年各校系繁星計畫、個人申請參採三方案，包括單採數Ａ或數Ｂ其中一科、招生分成數Ａ及數Ｂ兩組，以及兼採數Ａ與數Ｂ但只作為檢定門檻。頂尖大學如台大、清大等多採第一方案。

19位高三生滯留境外 招聯會：「不可抗力因素」免面試

因應新冠肺炎疫情，有46位滯留境外無法回台的考生申請適用個人申請入學二階甄試「應變機制」。今大學招生委員會聯合會公布審核...

111學年各校系參採數A或數B 三方案出爐

108課綱高中數學科高二分流為數A、數B兩科，大學學測分兩科考。大學招聯會開會決議111學年各校系繁星計畫、個人申請參採數A或數B的三方案，第一種是單採其中一科。第二種是一系列兩個招生組別，兼採數A與數B。第三種是兼採數A與數B，但只作檢定門檻，而非篩選人數依據。

111學年各校系參採數A或數B 三方案出爐

108課綱高中數學科高二分流為數A、數B兩科，大學學測也分兩科考。大學招聯會已開會決議111學年各校系繁星計畫、個人申請...

學者：大考中心董事會 應全面改組

大考中心董事會三月廿四日選出新主任周兆民，本周正式上任。有學者昨天指出，這項遴選「未免太快」，顯示直接由董事會提名教育部屬意人選就任命，呼籲全面改組大考中心董事會，別再由教育部代表和大學校長任董事，才能讓大考中心成為專責考試的獨立機構。高教工會也表示，考試制度行之有年，可交由專業者，教育部該退出了。

大學個人申請 二階甄試 控管陪考人數

今年有七點一萬名高中生通過大學個人申請第一階段，各校本月十五日至五月三日舉辦第二階段筆試或面試。因應新冠肺炎疫情，教育部昨天發函告知各大學可要求考生全程配戴口罩，並控管陪考家長人數，減少人員群聚。台大、政大、清大、中大等校建議每生至多一名家長陪考。簡章原定要辦團體筆面試的校系都照常辦理，但會拉開考生座位間距，降低傳染風險。

個人申請二階在即 教育部：大學可要求考生全程戴口罩

各大學將於4月15日至5月3日辦理個人申請管道第二階段甄試，教育部昨天發函各大學，建議二階甄試做好考生防疫措施。根據函文...

大學個人申請二階甄試 筆面試陪考限1名

今年有7.1萬名高中生通過各大學個人申請第一階段，本月將陸續參加二階筆面試。因應新冠肺炎疫情，台大、政大、清大、中大等校建議每生至多一名家長陪考；交大開放陪考者入校，但建議不要群聚在考試館舍內。簡章原定要辦團體筆面試的校系都照常辦理，但會拉開考生座位間距，降低傳染風險。

考生苦讀三年 教育部：指考時間不會再調整

新冠疫情持續升溫，連帶衝擊校園與學生正常作息。教育部長潘文忠今在立院答覆國民黨立委鄭正鈐質詢表示，大學指考時間不會再調整...

個人申請／多校照辦團體筆面試 陪考家長限1名

今年有7.1萬名高中生通過各大學個人申請第一階段，本月將陸續參加二階筆面試。因應新冠肺炎疫情，台大、政大、清大、中大等校...

熱門新聞

台師大接獲首例確診當晚 3室友還住校內

陸生突暫停來台 學者：因台灣恐受第二次疫情波及

【重磅快評】一紙「陸生暫停令」 會是誰的損失？

陸生明年恐不來 淡江、輔大希望恢復正常

口罩的閩南語為「喙罨」 閩南語檢定開跑19歲以下免費

新化高中繁星多人上頂大 參拜朝天宮還願校方透露密技

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。