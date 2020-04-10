111學年學測數A數B 頂大校系多單採

一○八課綱高中數學高二分流為數A、數Ｂ兩科，大學學測也分兩科自由選考。大學招聯會開會決議一一一學年各校系繁星計畫、個人申請參採三方案，包括單採數Ａ或數Ｂ其中一科、招生分成數Ａ及數Ｂ兩組，以及兼採數Ａ與數Ｂ但只作為檢定門檻。頂尖大學如台大、清大等多採第一方案。

各校系採用哪一方案，教育部高教司說，已請招聯會提早於本月公布，讓高一生準備。招聯會執行祕書戴念華說，三方案經教務長工作小組討論、常委會定案。各校教務長將轉知各系，盡早讓高中端了解相關資訊。

高二數學包括適合銜接數、理、化、商科的數Ａ，及適合文、法、藝術等系的數Ｂ，前者範圍較大、較難。三方案中，包括單採數Ａ或數Ｂ；也有兼採兩科但分組，如某大學資管系分成數Ａ組及數Ｂ組；兼採兩科者採計形式如同英聽、ＡＰＣＳ，只是檢定，不用於倍率篩選、採計、同級分超額篩選、總成績同分參酌等。

台灣大學註冊組主任李宏森表示，校內沒有科系採第二方案，文科如外文、人類、哲學採第三方案，也就是兼採數Ａ與數Ｂ，只作為檢定。其他科系就如目前分類，理工科系單採數Ａ，文法相關科系單採數Ｂ。

清華大學教務長焦傳金指出，理工生醫科系都採計數Ａ，教育學院多數科系採計數Ｂ，中文系為結合ＡＩ、藝術學院學士班為發展科技藝術，決定兼採數Ａ及數Ｂ，只作為門檻。人社院學士班、清華學院音樂、美術、創新領導組，及清大旭日計畫乙組（科管），也採相同模式。

因應分流，高中傳統一、二、三類組也將改為班群制，下學期首度上路，各校高一生近日正在選班群。補教老師表示，有些高中班級數少，設不了太多班群，直接安排社會組學生修數Ｂ。由於數Ａ範圍較大，學生將來若選採數Ａ的科系恐受限制，建議志向未明學生先選修數Ａ。但一名高中數學老師說，如果此制讓學生搶選數Ａ，就失去新課綱強調適性發展的目標。

基隆八斗高中一屆只有四個班，校長黃致誠說，數Ａ和數Ｂ是區分班群分科之一，該校預計分兩班群，一班教數Ａ與自然，另一班為數Ｂ與社會。考量有些商科可能採數Ａ，若學生有需要，校方擬安排學生跨班選修數Ａ、數Ｂ。但跨班選課有限制，如課要開在同一時段，不一定能夠推行。