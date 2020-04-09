19位高三生滯留境外 招聯會：「不可抗力因素」免面試

因應新冠肺炎疫情，有46位滯留境外無法回台的考生申請適用個人申請入學二階甄試「應變機制」。今大學招生委員會聯合會公布審核結果，有19名考生符合因疫情因素不可抗力的條件，可適用應變方案，甄試只採計學測、書審項目，免面試、筆試或實作。

招聯會表示，19位符合應變資格考生，多數為持居留證、探親證、入出境許可證，且過去在我國高中就學的陸生。不少陸生寒假期間為探親回到中國大陸，但目前陸港澳居民已暫緩入境，甚至有人在桃園機場被遣返，確定無法在二階甄試前入境，符合「不可抗力因素」的條件。

招聯會說，也有少數台生因人在湖北武漢，移動受到管控，至今仍滯留大陸無法返台。也有一位是父母兩人重大傷病，在大陸開刀需肩負照顧責任；加上疫情因素，目前兩岸往返難度太高，經討論也同意其適用應變方案。

至於27名申請未獲通過的考生，招聯會表示，多數以擔心搭乘飛機有風險、回台要隔離14天等理由提出申請，但這些考生並非無法入境者，不符合「不可抗力因素」；且台商子弟學校400多位高三生，大多已返台或評估可回來，就公平性而言，不予通過應變方案。

招聯會執行秘書、清華大學副校長戴念華表示，適用應變方案的19位考生，二階甄試「面試、筆試、實作」項目成績，將平均調整到「學測、書審」二項目，且以外加名額錄取。

但戴念華提醒，適用應變方案的考生，未來就算錄取大學，也不能以入學資格作為取得入境、居留的資格。最後能否入學，還要視疫情發展、出入境管制等情形而定。

大學甄選會則表示，二階甄試即將於15日起跑，甄選會14日起，將每天確認是否有新增居家檢疫或居家隔離、自主健康管理的社區監測通報採檢與確診病例的個案考生，並協助他們申請甄試應變方案。