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台師大第二例確診 個人申請二階甄試全面改書審

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
新冠肺炎入侵校園，台師大有一名大四生上周確診，該校今天下午再宣布，出現第二例確診病例，為日前公布大四生的同宿舍室友。校長吳正己也表示，該校個人申請第二階段甄試，全面改採書面審查，考生一律免面試、筆試。報系資料照
新冠肺炎入侵校園，台師大有一名大四生上周確診，該校今天下午再宣布，出現第二例確診病例，為日前公布大四生的同宿舍室友。校長吳正己也表示，該校個人申請第二階段甄試，全面改採書面審查，考生一律免面試、筆試。報系資料照

新冠肺炎入侵校園，台師大有一名大四生上周確診，該校今天下午再宣布，出現第二例確診病例，為日前公布大四生的同宿舍室友。校長吳正己也表示，該校個人申請第二階段甄試，全面改採書面審查，考生一律免面試、筆試。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1例新冠肺炎病例，為本土個案20多歲男性（案380），是日前公布台師大四年級學生（案322）的同宿舍室友。

台師大校長吳正己今天緊急召開記者會表示，學校3月30日接獲首例確診學生後，立刻進行全校大消毒，室友也移出宿舍進行居家隔離。第二例確診學生在居家隔離期間，住一人一間獨立套房，無任何發病跡象，但CDC主動採檢後，結果呈陽性。

吳正己表示，第二例確診生無跨校選課，不是師培生，所修課程也無外校學生，上個月30日及居家隔離，位在校園內上課。依教育部規定，兩位學生確診已達停課標準，但校方4月6日起至17日已全面實施遠距教學，他也鼓勵師生，17日後可維持遠距授課，避免發生群聚感染。

校長吳正己也表示，大學個人申請入學將於4月15日至5月3日舉行，因受第二例確診影響，校方經與教育部、招聯會討論後，決議啟動應變機制，全面改採書面審查，考生不必參加面試、筆試。

吳正己也說，台師大與台大、台科大同屬「台灣大學系統」，原預期各校區可作為彼此的備用試場，但因甄試在即，使用備用試場「不一定能做得更好」，才採取全面書審機制。

台師大也表示，該校國文系、英語系、特殊教育系的考生，因原簡章沒有書審項目，考生須依照應變版簡章規定，在期限內備妥書審資料。英語系書審資料繳交期限為4月15日中午12時，國文系、特殊教育系為4月16日下午5時。

新冠肺炎 COVID-19

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