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111學年各校系參採數A或數B 三方案出爐

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
大學招聯會已開會決議111學年各校系繁星計畫、個人申請參採數A或數B的三方案。 圖／聯合報系資料照片
大學招聯會已開會決議111學年各校系繁星計畫、個人申請參採數A或數B的三方案。 圖／聯合報系資料照片

108課綱高中數學科高二分流為數A、數B兩科，大學學測也分兩科考。大學招聯會已開會決議111學年各校系繁星計畫、個人申請參採數A或數B的三方案，第一種是單採其中一科；第二種是一系列兩個招生組別，兼採數A與數B；第三種是兼採數A與數B，但只作為檢定門檻，而非篩選人數依據。

至於各校系要採用哪一方案，教育部高教司去年表示，已請招聯會今年4月提早公布，讓高一生提早準備。招聯會執行秘書戴念華說，三方案經教務長工作小組討論、常委會定案。各校教務長將轉知校內各系，也會盡早讓高中端了解相關資訊。

按108課綱規畫，高二數學包括適合銜接數、理、化、商科的數A，以及適合文、法、藝術等系的數B，前者較難。招聯會開會決定111學年各校系參採數A或數B的三方案，第一是單採數A或數B；第二是兼採兩科，招生單位也分為二，例如「台大電機數A組」、「台大電機數B組」；第三是兼採兩科，但採計形式如同英聽、APCS，只是檢定，不用於倍率篩選、採計、同級分超額篩選、總成績同分斟酌等。

補教老師分析，同時想收自然組和社會組學生的校系，如政治大學傳播學院，可能會採第二種方案。第三種方案可能與111學年7月分要考的分科測驗結合，要求考生數A或數B要達一定門檻，然後再按分科測驗成績篩選人才。

因應分流，高中傳統的一、二、三類組也將改為班群制，下學期首度上路。補教老師表示，有些高中仍安排社會組學生直接修數B，而非自由選修，學生若選採數A的科系，恐受限制。

大考中心已公告111學年學測數A、數B的參考試題，並說數A、數B課程不同，以三角函數圖形為例，數A包含正弦、餘弦、正切三種函數圖形；數B只有正弦函數的圖形。矩陣部分，數A包含矩陣的加、減、乘與反方陣、平面上的線性變換、二階轉移方陣；數B則為二元一次方程組的意涵，以及矩陣的加、減、乘與二階反方陣。

111學年各校系要參採數A或數B，招聯會已決議三方案，讓系所三選一。製表／記者潘乃欣
111學年各校系要參採數A或數B，招聯會已決議三方案，讓系所三選一。製表／記者潘乃欣

108課綱 教育部 學測

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