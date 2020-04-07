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大學入學申請今起送備審 頂大筆試、面試決勝負

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
要進入鼎大熱門科系，面試是勝負關鍵之一。記者鄭惠仁／攝影
要進入鼎大熱門科系，面試是勝負關鍵之一。記者鄭惠仁／攝影

大學入學申請已進入第二階段，今天起學生開始送備審資料。因今年數學滿級分人數多，許多熱門科系都競爭激烈，但在大家都數學滿級分的基礎上，除了備審資料重要外，其中部分頂大的熱門科系都有筆試或面試，更是勝負關鍵。

台南一中教務主任蔡明輝分析，去年第1年實施5科選4科計分，有些學校的熱門科系因只算總分，沒有另就同分做比科的規定，造成第一階段錄取人數過多，如清大電機要錄取30人，因同分人數太多，原只篩選90人進入第二階段，卻有500多人通過第一階段篩選，造成搶破頭。也因為有這樣的經驗，今年多數學校校為了防類似狀況發生，都有另定篩選規則，總級分同分就比其他科目。

今年清大電機甲組個人申請方面收5人、第一階段篩選過關50人；乙組錄取50人，第一階段篩選過關150人，就沒有去年人數過多現象。台大電機將錄取90人，通過第一階段篩選225人。成大電機普渡雙聯組錄取6人，通過第一階段篩選有30人；電機系錄取79人，通過第二階段篩選有237人。

蔡明輝說，今年牙醫醫學系幾乎都要4科滿級分60級分才有希望進入第二階段，競爭激烈。而台大電機第二階段的分數計算是學測20%、備審資料50%、筆試30%，其中筆試方面，數學、物理各占一半分數。清大電機甲、乙組是學測30%、備審資料50%、筆%20。成大電機普渡雙聯組為學測50%、備審資料25%、面試25%；電機系為學測50% 、備審資料35%、筆試15%。這些頂大的熱門科系都有筆試或面試，除了備審資料要完備外，都要做好面試、筆試前的準備，才有勝出的希望。

其中，成大除電機系除普渡雙聯組外，機械、資訊也都有普渡雙聯組，將共招收20名學生，以3+1+1方式進行，學生在成大讀3年，大四前往普渡完成學士訓練，再銜接普度大學碩士，順利者1年取得碩士學位，加上國內航太龍頭漢翔公司也提供獎助學金，蔡明輝表示，第二階段競爭的激烈可想而知。

面試 學測 清大 牙醫 醫學系

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