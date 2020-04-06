大學申請入學 「防疫考生」錄取標準出爐

大學個人申請二階甄試在即，但因新冠肺炎延燒，教育部研擬，高三生若受疫情影響，可只採計「學測、書審」成績，並以外加名額錄取。但「防疫組」考生評分依據，須與一般組考生無異，且保留正備取機制。

大學個人申請入學管道日前公布第一階段篩選結果，通過一階的考生本月十五日至五月三日須再進行二階甄試。但大學招聯會宣布，考生若因確診新冠肺炎、或在居家檢疫期間等，校系又無備用試場，考生可不必面試、筆試、實作，改採計「學測、書審」成績。

教育部日前表示「防疫組」考生以外加名額錄取，但外界憂慮，防疫組恐發生名額浮濫，為校系開後門、錄取更多學生的方式，教育部也明定外加名額考生的錄取標準防弊。

教育部高教司科長郭佳音表示，「防疫組」考生雖只採學測、書審的成績，但此兩項目的評分機制，須與一般組考生一樣，且須計算出防疫組考生的正備取排名，且透過甄選會分發系統，與一般組考生統一比序、進行分發。

郭佳音舉例，若一校系公布正取五十人、備取廿人。防疫組若有三人報考，校系須算出三人相對於一般組考生的客觀排名，例如三人排名相當於一般組的正取十、備取五、備取十五。若一般組最後分發錄取的最後備取生為備十名的考生，那防疫組也只能錄取前兩者，防疫組第三名考生（相當於備取十五名）則落榜。

台師大教務長陳昭珍表示，校系錄取一名「防疫組」考生，雖是增加個人申請管道錄取名額，但最後會扣減考試分發入學（指考）名額，因此校系仍會把關招生品質，「防疫組考生不會統統錄取」。

陳昭珍也說，各大學推動招生專業化，各科系也會明確訂出各項目的評分尺規，防疫組考生的評分準則也試用；且每一位名額是否錄取，都會經過系組、學校及招聯會把關，討論個別考生的狀況。