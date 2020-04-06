聽新聞
test
0:00 / 0:00

大學申請入學 「防疫考生」錄取標準出爐

聯合報 / 記者章凱閎／台北報導
今年高一新生要上傳高中學習歷程檔案，供大學申請入學參採。有家長表示焦慮；但也有家長認為不用操心。 圖／聯合報系資料照片
今年高一新生要上傳高中學習歷程檔案，供大學申請入學參採。有家長表示焦慮；但也有家長認為不用操心。 圖／聯合報系資料照片

大學個人申請二階甄試在即，但因新冠肺炎延燒，教育部研擬，高三生若受疫情影響，可只採計「學測、書審」成績，並以外加名額錄取。但「防疫組」考生評分依據，須與一般組考生無異，且保留正備取機制。

大學個人申請入學管道日前公布第一階段篩選結果，通過一階的考生本月十五日至五月三日須再進行二階甄試。但大學招聯會宣布，考生若因確診新冠肺炎、或在居家檢疫期間等，校系又無備用試場，考生可不必面試、筆試、實作，改採計「學測、書審」成績。

教育部日前表示「防疫組」考生以外加名額錄取，但外界憂慮，防疫組恐發生名額浮濫，為校系開後門、錄取更多學生的方式，教育部也明定外加名額考生的錄取標準防弊。

教育部高教司科長郭佳音表示，「防疫組」考生雖只採學測、書審的成績，但此兩項目的評分機制，須與一般組考生一樣，且須計算出防疫組考生的正備取排名，且透過甄選會分發系統，與一般組考生統一比序、進行分發。

郭佳音舉例，若一校系公布正取五十人、備取廿人。防疫組若有三人報考，校系須算出三人相對於一般組考生的客觀排名，例如三人排名相當於一般組的正取十、備取五、備取十五。若一般組最後分發錄取的最後備取生為備十名的考生，那防疫組也只能錄取前兩者，防疫組第三名考生（相當於備取十五名）則落榜。

台師大教務長陳昭珍表示，校系錄取一名「防疫組」考生，雖是增加個人申請管道錄取名額，但最後會扣減考試分發入學（指考）名額，因此校系仍會把關招生品質，「防疫組考生不會統統錄取」。

陳昭珍也說，各大學推動招生專業化，各科系也會明確訂出各項目的評分尺規，防疫組考生的評分準則也試用；且每一位名額是否錄取，都會經過系組、學校及招聯會把關，討論個別考生的狀況。

教育部 新冠肺炎 學測 大學個人申請

延伸閱讀

大學2階甄試 清交互為備援試場

創3年新高！109個人申請通過篩選率8成2 平均通過2.77系

大學個人申請一階揭曉 補教：超篩新制發揮作用

申請一階出爐 醫學系又嚴重超篩

相關新聞

大學申請入學 「防疫考生」錄取標準出爐

大學個人申請二階甄試在即，但因新冠肺炎延燒，教育部研擬，高三生若受疫情影響，可只採計「學測、書審」成績，並以外加名額錄取。但「防疫組」考生評分依據，須與一般組考生無異，且保留正備取機制。

振聲高中3胞胎亮眼摘星 繁星都上國立大學

109學年度繁星推薦放榜，桃園市振聲高級中學共有80位同學上榜，總錄取率超過推薦名額的7成，公立大學錄取率占4成，且頂大...

想上頂大理工熱門科系 數學滿級分是基本要求

第一階段大學入學申請放榜後，老師分析，今年想上頂大理工熱門科系，數學可能要滿級分，在第2階段審核，才有機會脫穎而出。因此...

四技申請入學一階篩選結果公告 通過率48.33％

109年科技校院日間部四年制（四技）申請入學聯合招生，今天上午公布第一階段篩選結果，通過一階篩選申請生有4萬4379人次...

「疫」外效應 台大公衛報考人數 暴增14倍

新冠肺炎升溫，意外讓公共衛生學系變成升學大熱門。今年台大公衛系個人申請報考人數，從去年九十三人暴增逾十四倍達一三一四人，為台大今年最多人報考的科系，一階最低篩選通過級分，也從去年三科總和卅八級分飆升至四十三級分；輔大公衛系最低篩選級，也從三科總和卅三級分升為卅五級分。

申請一階出爐 醫學系又嚴重超篩

今年大學個人申請一階篩選結果昨公告。今年有八萬七一八六人報名，七萬一二四九人通過篩選，通過篩選率為百分之八十一點七二，比去年增加三點一一個百分點，創三年最高；通過一階的考生平均通過二點七七個校系數。

第一階段大學申請放榜 成大是台南女中的最愛

第一階段大學申請入學放榜，台南女中有87人次通過台大第一輪篩選；各校醫學系、牙醫、中醫部分，有48人次通過，總共通過國立...

台大公衛系「疫」軍突起 一階申請報考人數暴增14倍

109年個人申請一階篩選結果今天公布。大學招生委員會聯合會首度實施「分科篩選」，超篩50人以上校系從60個降為53個，比去年略減；但醫牙科系超篩狀況仍可觀。另一亮點為台大公共衛生學系，報考人數從93人暴增14倍至1314人，台大分析主因是「疫情宣傳效果」。

大學申請一階超篩 陽明醫19人取1人競爭激烈

個人申請第一階段結果今天放榜，補教指出，今年四科滿級分選填醫科人數比想像多，陽明大學醫學系醫師組超篩比率達605％居頂尖科系之冠，等於472人搶26個名額，19人只有1人錄取。公衛系也因疫情成大熱門，台大公衛系錄取分數比去年上升5級分。補教建議考生，若錄取超篩人數過多科系，要多加強對校系了解和面試技巧。

大學申請過篩率3年新高

109年大學「個人申請」入學一階篩選結果今天公告，今年有8萬7186人報名，7萬1249人通過篩選，通過篩選率81.72%，比去年增加3.11個百分點，創三年最高；通過一階的考生平均通過2.77個校系數。

醫學系申請門檻提高 59級分槓龜得拚指考了

第一階段大學入學申請今天放榜，去年只要國、英、數、自4科59級分就有希望上醫學系，今年因數學滿級分人數超過1成，幾乎都要...

疫情催出升學黑馬！台大公衛系考生增14倍 千人搶23名額

新冠肺炎疫情持續升溫，卻導致公共衛生學系變成升學大熱門。台大教務處註冊組主任李宏森表示，台大公共衛生學系，報考人數去年9...

熱門新聞

自主管理14天 陳時中：已請教育部通函籲學生也遵守

北部有公托幼兒確診 教育局：全校已大消毒

5歲幼兒遭爺奶傳染 幼兒園停課兩周

公托停課首例！4歲男童發燒後上4天課

增4歲童個案傳「北市公托暫停課」陳時中：有可能

假後憂疫情上課口罩戴緊緊 學校調查誰去過11國家級警報景點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。