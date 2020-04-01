四技申請入學一階篩選結果公告 通過率48.33％

109年科技校院日間部四年制（四技）申請入學聯合招生，今天上午公布第一階段篩選結果，通過一階篩選申請生有4萬4379人次，通過倍率為48.33％。技專校院招生委員會聯合會表示，考生若受新冠肺炎疫情影響，無法參加面試、筆試、實作，將啟動應變機制，只採計學測成績及書審資料，以外加名額錄取。

109年四技申請入學聯合招生有73校628個系組、學程，提供8366個。第一階段有2萬9932人報名，總報名志願數9萬1830個，最終通過一階篩選申請生計有4萬4379人次，通過倍率為48.33%。

通過一階篩選申請生，第二階段複試通知及面試等相關資料預計4月7日起由各招生科技校院寄發或於該校網站公告。第二階段複試項目中，書審資料已全面推行「書審電子化作業」，申請生今天起可將書審資料以網路上傳至「書面審查資料上傳系統」。

因應新冠肺炎疫情，申請生因疫情影響無法參加面試、筆試、實作，或有技專校院校系停課且無備援試場無法辦理面試、筆試、實作時，可啟動應變機制，只採計學測成績及書審資料，並以外加名額錄取。

第二階段指定項目甄試時，聯合會提醒申請考生，注意辦理面試、實作的校系組、學程所訂定的防疫規範、複試辦理時間及注意事項。申請生應自行配戴口罩並提早到校參加複試。