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「疫」外效應 台大公衛報考人數 暴增14倍

聯合報 / 記者章凱閎潘乃欣／台北報導
台大公衛系因疫情意外爆紅。圖為台大校園。 圖／聯合報系資料照片
台大公衛系因疫情意外爆紅。圖為台大校園。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎升溫，意外讓公共衛生學系變成升學大熱門。今年台大公衛系個人申請報考人數，從去年九十三人暴增逾十四倍達一三一四人，為台大今年最多人報考的科系，一階最低篩選通過級分，也從去年三科總和卅八級分飆升至四十三級分；輔大公衛系最低篩選級，也從三科總和卅三級分升為卅五級分。

得勝者文教考試策略部主任藍天予評估，或許因新冠肺炎影響，台大公衛系雖去年及今年都採學測英、數、自三科總和，但錄取門檻提升五級分；輔大公衛系參採國、英、數三科總和，也提升二級分。

藍天予說，與疫苗製作相關的生物醫學工程系也是大熱門，台大、陽明、成功大學等多個醫工系分數上升，台大醫工系今年一階最低篩選通過級分為國、英、數、自四科五十九級分，已比部分公費醫學系高分。

台大教務處註冊組主任李宏森說，今年台大公共衛生學系報考人數有一三一四人，是該校今年熱門科系；報名人數次多的台大電機系也才六二六人，「人數還不到第一名的一半」，公衛系儼然是招生大黑馬。他也歸納主因為新冠肺炎「宣傳效果」。

但並不是每間大學的公衛系都出現招生熱。例如北醫大公衛系今年有一八四人報名，比去年僅微幅增加十九人。

台大 新冠肺炎

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