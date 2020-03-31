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第一階段大學申請放榜 成大是台南女中的最愛
第一階段大學申請入學放榜，台南女中有87人次通過台大第一輪篩選；各校醫學系、牙醫、中醫部分，有48人次通過，總共通過國立大學及醫學系的有1014人次。其中以成大142人次最多。
台南女中校長鄭文儀說，雖然台大、陽明、成大的醫學系門檻，今年都要國、英、數、自4科60級分，但有部分醫學系或公費生的門檻，59級分就可過關。接下來的第2階段，學生務必要利用清明連假做好準備並多充實自己，以利自己申請上理想大學與科系。
台南女中統計，全校有87人次通過台大第一階段申請，另醫學系部分，有42人次；牙醫與中醫分別為4人次與2人次。總共通過國立大學及醫學系共1014人次。其中成大最多，共142人次，其次是清華的96人次、交通大學31人次、政治大學57人次。多年來成大一直是台南女中畢業生的最愛，預估今年仍是如此。
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