醫學系申請門檻提高 59級分槓龜得拚指考了

第一階段大學入學申請今天放榜，去年只要國、英、數、自4科59級分就有希望上醫學系，今年因數學滿級分人數超過1成，幾乎都要60級分才有希望，許多學生第一關就被刷掉，已準備拚指考。台南一中共有61人次通過醫學系第一階段申請、台大電機有17人，但第2階段的面試和考試才是關鍵。

台南一中統計，今年大學入學申請，高三學生有550多人申請，科系共3116個，不過，許多學生都沒有填寫能穩上的科系，共有300多人通過第一階段申請，科系人次1296。其中通過台大電機第一階段申請的共17人，另各校醫學系部分共61人次，其中台大醫學系2人。

去年部分醫學系的第一階段申請入學，只要59級分就可通過第一階段的篩選，甚至錄取，今年許多國、英、數、自總分拿59級分的學生都申請醫學系，甚至6系所都填醫學系，但因今年數學滿級分人數太多，全國共有779人國、英、數、自滿分，使得門檻提升，致絕大多數59 級分學生第一階段就被刷下。台南一中校長廖財固表示，若學生非醫學系不讀，就得拚指考了。

教務主任蔡明輝說，台大第二類組仍在第二階段採考試方式，而各校醫學系都還要面試，必須盡早準備。國內大學繳交個人備審資料為4月7日到10日，學生要利用清明連假備妥資料。