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醫牙科系超篩嚴重！陽明醫學系招39人 有472人通過一階

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
台大教務處註冊組主任李宏森表示，台大各系二階真是若有筆試及實作，必須採梅花座，且各考試教室最多容納100人；考生到校須持通行證及健康聲明切結書。記者章凱閎／攝影
台大教務處註冊組主任李宏森表示，台大各系二階真是若有筆試及實作，必須採梅花座，且各考試教室最多容納100人；考生到校須持通行證及健康聲明切結書。記者章凱閎／攝影

109年個人申請一階篩選結果今天公布。大學招生委員會聯合會首度實施「分科篩選」，超篩50人以上校系從60個降為53個，比去年略減；但醫牙科系超篩狀況仍可觀，例如陽明醫學系醫師組超篩394人，最為嚴重。另一亮點為台大公共衛生學系，報考人數從93人暴增14倍至1314人，台大分析主因是「疫情宣傳效果」。

大學招聯會今天公布同級分超額人數前10名校系，其中有5個是醫學系。陽明醫學系醫師組招生人數39人，預計甄試78人，結果有472人通過一階，超篩394人，最為嚴重；接續是長庚醫學系超篩211人、台北醫學大學超篩245人、成大醫學系超篩169人。台大醫學系超篩116人，為第10名。

陽明大學醫學系主任凌憬峯表示，該系已著手預作準備，面試調整將為3天上下午共6梯次，陽明醫學系二階甄試項目「PBL問題導向學習」仍維持1個小時，但調整面試自我介紹等，直接針對學生提供的個人資料交流問答。

台大醫學系今年招生人數50人，預計甄試人數100人，有216人通過一階，超篩116人；但該系第二階段將舉行口試，以及化學、生物科筆試及實作，台大也啟動甄試防疫措施。

台大教務處註冊組主任李宏森表示，台大各系二階真是若有筆試及實作，必須採梅花座，且各考試教室最多容納100人；考生到校須持通行證及健康聲明切結書。台大也協調台師大，安排大量備援試場，提供發燒、有呼吸道症狀或受疫情影響考生應試。

此外，台大公衛學系為今年申請入學最大亮點，報考人數從93人暴增14倍至1314人。該系一階參採科目與去年相同，都是「英數自」三科，但今年最低篩選級分從去年38級分飆升至43級分。李宏森分析，主因是新冠肺炎疫情「有宣傳效果」。

109年個人申請一階篩選結果今天公布。大學招生委員會聯合會首度實施「分科篩選」，超篩50人以上校系從60個降為53個，比去年略減；但醫牙科系超篩狀況仍可觀，例如陽明醫學系醫師組超篩394人，最為嚴重。報系資料照
109年個人申請一階篩選結果今天公布。大學招生委員會聯合會首度實施「分科篩選」，超篩50人以上校系從60個降為53個，比去年略減；但醫牙科系超篩狀況仍可觀，例如陽明醫學系醫師組超篩394人，最為嚴重。報系資料照

台大 疫情 面試 大學個人申請

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