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國中會考不採梅花座 4月中旬公告二試日期

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

國中會考5月16、17日登場，主辦會考的台灣師範大學心測中心今天與全國18考區代表開會，中心主任陳柏熹表示，國中會考因應新冠肺炎疫情，每個考場安排四間教室做備用試場，但一般試場、備用試場都不會採梅花座。國中會考、四技二專統測、大學指考會以一樣的原則規畫。

陳柏熹說，各考場原本規畫兩間備用試場，提供發燒或有呼吸道症狀等考生應考，已決定提升為四間，但一般試場和備用試場都不會採梅花座。據了解，備用試場每個座位前、後、左、右都間距兩公尺。

陳柏熹說，試務已進入最後規畫階段，採梅花座有難度，也說如果疫情真的嚴重到不能控制，國中會考就會直接延後。

心測中心今天提醒各考區規畫考生入場後的量體溫、消毒等動線。據了解，目前的共識是入場要量體溫，有發燒就到備用試場應考，維持考試權益。

據了解，口罩部分討論到三種方案，第一是規定一定要戴，沒戴要扣點；第二是規定要戴，請不戴者填寫健康認證書，證明自己身體健康；第三是完全按考生意願，但還沒定案。

至於口罩是否由主辦單位統一發、入場要不要量體溫、考場要不要開冷氣，以及家長能否陪考等問題，陳柏熹說，這將由教育部和中央流行疫情指揮中心討論，才會定案。但今天已提醒各考場預做準備。

有考區代表說，雖不確定要不要開冷氣，不過試場冷氣都已安排檢修。家長若陪考，休息區還要不要集中在大禮堂或特定教室等問題，也將徵詢考區內各校意見。

國中會考今年首度舉辦第二次考試，只限第一次考試期間在居家隔離或檢疫的學生報考，並將以外加名額錄取。有關二試日期，上周傳出有5月30和31日、6月6日和7日、6月13和14日三個方案。陳柏熹說，這一樣會在4月中旬由教育部公告。

會考 疫情 教育部

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