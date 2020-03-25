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培育AI未來之星 興國高中與大同大學合辦電機體驗營

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
興國高中與大同大學合辦電機體驗營，希望培育AI未來之星 。圖／興國高中
興國高中與大同大學合辦電機體驗營，希望培育AI未來之星 。圖／興國高中

108新課綱上路，課程規劃更講求實做；台南新營興國高中與大同大學電機工程學系合辦電機體驗營，希望結合課程，培育更多AI未來之星。

麵包板是什麼？怎麼讓LED燈一閃一閃亮晶晶？這些都是電機課程教你的生活大小事；為了這次電機體驗營課程如何安排，興國校長陳余各與大同大學電機系主任楊祝壽多次討論後，安排開設四周「電機體驗營」，以深入淺出、動手實作，引導學生與電機之間更多的互動、啟發。

課程由楊祝壽親自規畫、授課，涵蓋國一到高一，楊祝壽說，不預設學生的先備知識，通通從零開始：從結構、程式控制到遊戲競賽，一步步帶領走向有趣的電機世界。

「從『坎坷」到「一切變輕鬆許多」...」，參與體驗營的學生陳致廷形容自己從剛開始接觸到最後累積一些學習心得；他笑說，聽完老師講解後，豁然開朗，，還學會了寫程式（C語言），重燃對電機熱情，希望以後有機會讀電機系。而首度接觸電機系相關課程的另名學生蕭榳杅說，電機其實沒有這麼難，認為需要的是創意和巧思。

國一的葛瑞恩、黃竣騰，都對「自己動手做」的課程印象深刻，學會Arduino Uno程式語言、麵包板接線讓燈泡亮起來，別具意義，「原來電路這麼好玩！」

陳余各說，校方秉持「做中學」原則，除了學科紮實，更提供各種營隊讓每個學生藉由操作所學習經驗，進而吸收豐富且深刻知識，朝向適性發展，在108新課綱課程中，創造自己未來之路。

興國高中與大同大學合辦電機體驗營，希望培育AI未來之星 。圖／興國高中提供
興國高中與大同大學合辦電機體驗營，希望培育AI未來之星 。圖／興國高中提供

課綱

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