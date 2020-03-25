獨／統測比照國中會考可補考 20考試群類皆有AB卷

因應新冠肺炎疫情，國中會考首度研擬二次考試方案，提供居家隔離或檢疫的考生「補考」。技專校院入學測驗中心執行長林尚平表示，今年5月2至3日舉行的四技二專統測也將比照辦理，至於補考日期，會待5月確定受影響人數、且評算補考生「最快能應考時間」後，盡速舉行。

國內愈來愈多人因疫情須居家檢疫或隔離。教育部宣布，有20萬9045人報考的國中教育會考，除原訂5月16至17日舉行，將在6月中旬之前，擇2日提供居家檢疫或隔離的考生「補考」，負責命題的台師大心測中心將另組一份鑑別度相同的試卷。

至於有9萬多人報考的四技二專統測，林尚平表示，經教育部長潘文忠明示，今年統測也將比照國中會考有補考機制，各考試群類的共同科目及專業科目都將有A、B卷；補考日期則視受影響考生的人數及需求而定，盡量以不影響統測分發時程為準。

統測考試分為20個考試群類，每個考試群皆須考國文、英文、數學等3科共同科目及2科專業科目。

林尚平表示，技專校院入學測驗中心今天下午也將召開會議，針對考場量測體溫動線、備用考場啟動機制。他也呼籲，今年家長盡量不要到場陪考，減少群聚感染的風險。

至於考場是否採梅花座，擴大考生之間的座位距離？林尚平表示，考量試場量能，「勢必不可能執行」，但會加強試場防疫措施及消毒工作。

另，大學指考今年延期至7月3至5日舉行。大學招聯會表示，因疫情不斷變化，指考也將滾動式因應。但2004年大學指考曾因敏督利颱風攪局，而研擬補考機制，若7月新冠肺炎疫情尚未和緩，可能比照先例辦理。