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南一中3學生保送台大地質 2人推甄醫學系過了第一輪

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中學生林威辰（左起）、余維廷、吳多祥保送上台大地質系。記者鄭惠仁／攝影
台南一中學生林威辰（左起）、余維廷、吳多祥保送上台大地質系。記者鄭惠仁／攝影

台南一中學生林威辰、吳多翔、余維廷因都入選教育部地球科學奧林匹亞選拔營，且表現優異，都已保送台大地質系，他們也考出學測好成績。不過，林威辰、金維廷對醫學也很有興趣，分別通過繁星成大醫、北醫第一階段推甄申請，他們表示，未來將視申請結果，決定讀醫還是地質。

林威辰高一時就考上地科奧林匹亞選拔營，他說，因表現不如預期理想，未能擠進前50%，高二時再接再厲又考進選拔營，並且成績名列在前25名內。因理化、數學都待在實驗室，自己較喜歡走出戶外，因地科有野外探察，吸引他去考地科奧林匹匹亞選拔營。對生物、理工等都很有興趣，林威辰說，也參加繁星推甄，已通過成大醫第一階段申請，即使未來讀醫，也打算雙主修，另修第二類組的科系。

吳多翔國中期間就對環境議題很有興趣，並參加競賽，高一時曾獲得全國環境知識競賽第3名。因所興趣的和地球科學有關，高二參加地科奧林匹亞的選拔並獲錄取；野外考察、探勘以及認識礦物，都讓他收穫滿滿。吳多翔，經常透過網路去了解與生物等相關的知識，其中也會發現假訊息，透過加深、加廣及比對，知道錯誤處在哪裡。因對地質很有興趣，已決定就讀台大地質系。

余維廷高一也曾參加地科奧林匹亞選拔，但落榜，他說，因不服輸，經多閱讀相關書籍，高二再參加選拔，如願考上。地科學習內容，與高中的課程較不會脫節，且內容較活潑，這是吸引余維廷參加選拔的原因。他對化學也很有興趣，高三上學期也考進化學奧林匹亞選拔營，現在努力充實，希望能入選12人名單，進而成為國家代表隊。

奧林匹亞 台大 繁星

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