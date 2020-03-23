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四技申請入學複試 考生受疫情影響免筆面試

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
四技申請入學今起受理取得學測成績的高中普通科、綜合高中學程或藝術群專業群科考生報名，4月7日至30日辦理複試。技專校院招生策略委員會今天表示，考生如受疫情影響而無法參加複試，將取消該考生所報的校系複試項目，並調整此項配分占比至其他項目。報系資料照
四技申請入學今起受理取得學測成績的高中普通科、綜合高中學程或藝術群專業群科考生報名，4月7日至30日辦理複試。技專校院招生策略委員會今天表示，考生如受疫情影響而無法參加複試，將取消該考生所報的校系複試項目，並調整此項配分占比至其他項目。報系資料照

四技申請入學今起受理取得學測成績的高中普通科、綜合高中學程或藝術群專業群科考生報名，4月7日至30日辦理複試。技專校院招生策略委員會今天表示，考生如受疫情影響而無法參加複試，將取消該考生所報的校系複試項目，並調整此項配分占比至其他項目。

科技校院四年制申請入學3月23日起受理取得學測成績的高中普通科、綜合高中學程或藝術群專業群科考生報名，4月1日通過第一階段篩選的考生，須在4月7日至30日參加各科技校院辦理複試，計有25校143系如護理系、藥學系等辦理如面試、筆試及展演等複試項目。

因應新冠肺炎疫情，技專校院招生策略委員會通過「109學年度科技校院日間部四年制申請入學因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變機制」，明定科技校院複試考場規範，及因受隔離限制、滯留境外等考生應變機制；但在四技申請入學的應變方案公告之後，因個人因素出國而受疫情影響者，不適用應變機制。

技專校院招生策略委員會表示，如受疫情影響而無法參加到校複試的個案考生，採網路方式或書面方式向四技申請入學招生委員會提出申請，經審查通過後，即取消該考生所報的校系複試項目，並調整此項配分占比至其他項目，達錄取標準的個案考生將採外加名額錄取志願校系，不會影響一般考生升學機會。

各科技校院在複試試務開始前，將設置隔離試場、安排試務人員輪替、加強人員試務與防疫的教育訓練，並且提前找好校內或校外的備援場地，來因應面臨停課時的情況發生。若科技校院所設之考場受疫情停課影響，且未能找到備援場地時，將調整該校系全體考生到校複試項目。

招策會王錫福主任委員表呼籲考生，到校應試時，要遵守招生學校的規定，填妥健康聲明書與量測體溫等防疫措施，以順利參加所有招生考試。

疫情 新冠肺炎 學測

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