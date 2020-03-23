快訊

流程不變！第二輪口罩線上預購 25日上午8時起跑

美國盟軍在哪裡？俄國、古巴派「醫療兵團」馳援義大利

聽新聞
test
0:00 / 0:00

肺炎疫情大學改採遠距上課 碩士班有需求可採視訊口試

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
輔大教務處教發中心為教師解說遠距教學。圖／輔大提供
輔大教務處教發中心為教師解說遠距教學。圖／輔大提供

因應新冠疫情肺炎延燒，各校防疫遠距教學上路或備戰。輔仁大學有600多名外籍生因疫情無法返校，教師改以直播、視訊，有中國大陸學生「翻牆」上課，輔大也對即將到來的碩士班招生預備隔離考場或線上口試。台北大學自3月30日起，超過教室容量6成等課程，經師生協議後，可申請遠距教學。

輔仁大學為減少停課的衝擊，3月初教務處教發中心即開設「防疫大作戰數位教學起步走」課程，提供各項遠距教學方式與數位工具的懶人包供教師參考，包括非同步的Evercam軟體與同步的Teams、Zoom與WeChat等平台的功能與操作。

輔大有教師說，小班討論部分開視訊參與，大堂課就開Zoom直播並錄影，再提供教材給學生。被迫錯過的實驗課、操作課，要等暑假一對一教學，原則上會以最彈性方式處理學生學習和學分認定。

台北大學防疫小組會議日前通過，選課人數在75人以上的大班課程、選課人數超過教室容量6成的課程、教室通風不良的班級，或有特殊狀況其他經師生協議通過，向教務處課務組申請採取「遠距教學」或「實體與遠距教學併行」方式授課。

北大教務長蔡龍保表示，「遠距教學」的樣態很多，包括線上直播或非同步影音教學，因應不同師生設備等考量，只要師生協議確定，也可採部分學生遠距、部分學生到教室實體課併行。無論採何種方式，教師應將修訂後的彈性評量方式與評分標準公告在教學大綱。

依照教育部規範，實體課程轉為遠距上課後，還是必須符合專科以上學校遠距教學實施辦法相關要求，每一學分必須授滿18小時，並確保授課品質維持穩定。

北大另指出，提早應變萬一進入全校停課狀態，教務處訂定4月9日至15日為「全校線上遠距授課演習周」，目標是要讓師生都能先預擬萬一無法實體授課的教學方式，當周課程實際的操作方式由老師決定。

輔大教務長王英洲指出，接下來即將展開碩士班、碩士在職專班招生，除了一般考場之外，也安排備用隔離試場，預備給萬一有體溫異常的考生考試，現場考生要求戴口罩出席，萬一有考生因疫情無法口試時，將提供視訊口試的彈性作為。

直播 疫情 輔仁大學

延伸閱讀

新冠肺炎肆虐 台美星軍事交流幾全面暫停

兆豐海外子行驚傳新冠肺炎確診？銀行澄清非事實

遠距教學防疫 私校工會質疑

遠距教學不夠 宜蘭推居家學習包

相關新聞

肺炎疫情大學改採遠距上課 碩士班有需求可採視訊口試

因應新冠疫情肺炎延燒，各校防疫遠距教學上路或備戰。輔仁大學有600多名外籍生因疫情無法返校，教師改以直播、視訊，有中國大...

大學2階甄試 清交互為備援試場

新冠肺炎疫情延燒，清華、交通大學攜手拉起防疫線，昨天共同宣布大學入學個人申請互為筆試、面試備援試場，兩校量體溫也採用一致的識別貼紙，可進入兩校館舍，不需重複量溫，方便省時更可減少防疫人力物資的浪費。

身障生大學甄試今登場 七考場加強防疫

109學年身心障礙生升大專校院甄試今天開跑，23日前分別在北、中、南、東四區共七校舉行，報名人數3170人，比去年增加2...

高三考生居家檢疫隔離 2076大學校系甄試應變方案看這

因應新冠肺炎疫情，高三考生如因確診或在居家檢疫或隔離，恐影響大學甄試權益。大學甄選會網站今天公告「防疫應變專區」，有20...

枋中戴仁杰 成大電機圓星夢

大學繁星放榜，位處屏南偏鄉的縣立枋寮高中，37人參加繁星推薦全部錄取，錄取國立大學及醫學大學有21人，高達6成。新住民之子戴仁杰國中畢業放棄高雄中學，選擇留在家鄉就學，他靠勤學自勵，力拚繁星計畫，以69級分錄取成功大學電機系圓夢。

有高中因疫情全校停課 招聯會明公布升學防疫應變專區

北部一所高中有兩名高中生確診新冠肺炎，該校將停課至27日。招聯會表示，學生若因疫情因素而無法配合升學流程，招聯會已公布相...

僑泰高中3人上醫牙學系 創繁星歷來最佳成績

大學繁星推薦放榜，台中市僑泰高中有58位學生錄取，其中通過醫學系第一階段篩選及考取國立大學的有33位，其中錄取台大、清大...

招聯會：自主健康管理考生大學甄試 仍需筆、面試

有兩名高中學生確診新冠肺炎。高三生參與大學甄試在即，教育部長潘文忠表示，大學招聯會已於3月5日公布應變機制，高三考生如因...

疫情燒進大學甄試 隔離檢疫生部分科系二階免試

新冠肺炎疫情在高中校園出現確診，大量學生受到隔離檢疫或停課的影響，即將到來的大學第二階段入學程序受到衝擊。教育部今表示，...

嘉義竹崎高中繁星錄取成績優異 學生個個多項才藝

大學繁星計畫日前放榜，嘉義縣竹崎高中今年錄取成績優異，60位學生參與繁星推薦有51位上榜，錄取率85%，錄取國立大學及醫...

新住民之子棄雄中留偏鄉 繁星錄取成大電機系圓夢

大學繁星放榜，位處屏南偏鄉的縣立枋寮高中，37人參加繁星推薦全部錄取，錄取國立大學及醫學大學有21人，高達6成，其中，新...

台中華盛頓高中繁星耀眼 4學生錄取醫學系

大學繁星推薦放榜，台中市華盛頓高中在大學學科能力測驗出色下，93名學生參與繁星推薦也有好成績，不僅錄取率近6成，國立大學...

熱門新聞

傳統三類組走入歷史！新課綱班群制 這一校開10班群

國三生會考遇居家隔離 5月底補考第二次國中會考

因應防疫 中原大學：盡快改線上教學，取消集中排考

獨／被退回3次、違反課綱 這三科教科書重編率最高

研究所甄試放榜 長榮大學生科系學生全考上國立

班群新制 半數高中只給2選擇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。