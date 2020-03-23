肺炎疫情大學改採遠距上課 碩士班有需求可採視訊口試

因應新冠疫情肺炎延燒，各校防疫遠距教學上路或備戰。輔仁大學有600多名外籍生因疫情無法返校，教師改以直播、視訊，有中國大陸學生「翻牆」上課，輔大也對即將到來的碩士班招生預備隔離考場或線上口試。台北大學自3月30日起，超過教室容量6成等課程，經師生協議後，可申請遠距教學。

輔仁大學為減少停課的衝擊，3月初教務處教發中心即開設「防疫大作戰數位教學起步走」課程，提供各項遠距教學方式與數位工具的懶人包供教師參考，包括非同步的Evercam軟體與同步的Teams、Zoom與WeChat等平台的功能與操作。

輔大有教師說，小班討論部分開視訊參與，大堂課就開Zoom直播並錄影，再提供教材給學生。被迫錯過的實驗課、操作課，要等暑假一對一教學，原則上會以最彈性方式處理學生學習和學分認定。

台北大學防疫小組會議日前通過，選課人數在75人以上的大班課程、選課人數超過教室容量6成的課程、教室通風不良的班級，或有特殊狀況其他經師生協議通過，向教務處課務組申請採取「遠距教學」或「實體與遠距教學併行」方式授課。

北大教務長蔡龍保表示，「遠距教學」的樣態很多，包括線上直播或非同步影音教學，因應不同師生設備等考量，只要師生協議確定，也可採部分學生遠距、部分學生到教室實體課併行。無論採何種方式，教師應將修訂後的彈性評量方式與評分標準公告在教學大綱。

依照教育部規範，實體課程轉為遠距上課後，還是必須符合專科以上學校遠距教學實施辦法相關要求，每一學分必須授滿18小時，並確保授課品質維持穩定。

北大另指出，提早應變萬一進入全校停課狀態，教務處訂定4月9日至15日為「全校線上遠距授課演習周」，目標是要讓師生都能先預擬萬一無法實體授課的教學方式，當周課程實際的操作方式由老師決定。

輔大教務長王英洲指出，接下來即將展開碩士班、碩士在職專班招生，除了一般考場之外，也安排備用隔離試場，預備給萬一有體溫異常的考生考試，現場考生要求戴口罩出席，萬一有考生因疫情無法口試時，將提供視訊口試的彈性作為。