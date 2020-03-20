高三考生居家檢疫隔離 2076大學校系甄試應變方案看這

因應新冠肺炎疫情，高三考生如因確診或在居家檢疫或隔離，恐影響大學甄試權益。大學甄選會網站今天公告「防疫應變專區」，有2076個校系釋出應變方案，當中有1792系提供無法出門的考生取消面試、筆試、實作占分，配分攤到學測成績與書面審查兩項目。但因計分方式不同，考生如循此管道錄取，將採外加名額錄取。

按今天公告內容，也有64個校系調整配分，增加書面審查，取消筆試和面試。大學招聯會表示，3月31日公布「個人申請」第一階段篩選結果後，建議受疫情影響無法參加二階甄試的考生，積極理解所報名校系之要求與說明，確認是否增列書審項目。若需提供書審資料，應儘早準備，並於校系要求時間內完成上傳。

不過報考醫牙校系仍須面試，以內含名額錄取。招聯會表示，甄試學生若在居家隔離或檢疫，最遲應在甄試前一天向校系申請將外出應試，並經地方衛政機關同意。

出門後，考生須自費搭乘防疫車隊或私人親友車輛至試場，由學校接手安排應試。而辦理甄試學校要安排符合防疫規格的「隔離試場」，提供個案考生進行面試筆試實作。學校亦得安排隔離宿舍，協助其提前到達準備。

招聯會執行秘書戴念華說，適用應變措施的考生有兩類，第一類是3月5日公告前滯留境外無法回台的考生，已從3月 15日開放申請、31日截止，考生須舉證說明無法入境的不可抗力因素。4月9日召開審查會議審核通過，才適用應變方案。

第二類是在國內經中央疫情指揮中心確認需居家檢疫、隔離、社區通報採檢或確診的個案考生。他們須向各校系提出申請，經甄選會與疾管署動態勾稽，確認學生的實際狀況，才符合適用條件。

大學招聯會表示，3月5日已公布新冠肺炎的應變機制，高三考生如因確診，或者在居家隔離或檢疫，致無法參加個人申請第二階段甄試，報考醫牙科系在隔離試場應試；一般科系改採學測成績與書面審查兩項目，取消須到校的筆面試，並採外加名額錄取。