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僑泰高中3人上醫牙學系 創繁星歷來最佳成績
大學繁星推薦放榜，台中市僑泰高中有58位學生錄取，其中通過醫學系第一階段篩選及考取國立大學的有33位，其中錄取台大、清大、交大、政大、成大等頂尖大學有15人，繳出亮麗的榜單。
另外，吳承謙錄取陽明醫學大學醫學系、嚴大鈞錄取中國醫藥大學醫學系，以及林昊穎錄取台北醫學大學牙醫系，是該校歷來錄取醫牙學系最佳記錄。
而吳承謙這次學測考出60級分，創下該校第1位滿級分，他的同班同學蔡柏鈞則由於對數學的熱愛，捨棄電機等熱門科系，轉填清大數學系應數組就讀。
校長溫順德昨在放榜後開心的為同學們張貼紅榜，並感謝高中部老師用心精進教學，也充分掌握了學生的學習興趣並給予適性輔導，才能有此佳績。
另外，從錄取頂尖大學學生裡的吳承謙等10人均是從該校國中部直升，也是對該校6年一貫教育的肯定。
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