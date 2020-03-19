招聯會：自主健康管理考生大學甄試 仍需筆、面試

有兩名高中學生確診新冠肺炎。高三生參與大學甄試在即，教育部長潘文忠表示，大學招聯會已於3月5日公布應變機制，高三考生如因確診，或者在居家隔離或檢疫，致無法參加個人申請第二階段甄試，報考醫牙科系在隔離試場應試，一般科系則改採學測成績與書面審查兩項目，取消須到校的筆面試，並採外加名額錄取。

招聯會也說，如果是配合學校停課的健康考生、自主健康管理考生，仍依簡章既定規定參加甄試。

按招聯會公告，報考一般校系者，甄試項目改以學測加上書審，取消面試筆試實作。取消項目的占分攤到學測、書審。另因這類考生與其他考生的評比方式不同，若這類考生達錄取標準，將以外加名額錄取。

不過報考醫牙校系仍須面試，以內含名額錄取。甄試學生若在居家隔離或檢疫，最遲應在甄試前一天向校系申請將外出應試，並經地方衛政機關同意。

出門後，考生須自費搭乘防疫車隊或私人親友車輛至試場，由學校接手安排應試。而辦理甄試學校要安排符合防疫規格的「隔離試場」，提供個案考生進行面試筆試實作。學校亦得安排隔離宿舍，協助其提前到達準備。