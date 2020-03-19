疫情燒進大學甄試 隔離檢疫生部分科系二階免試

新冠肺炎疫情在高中校園出現確診，大量學生受到隔離檢疫或停課的影響，即將到來的大學第二階段入學程序受到衝擊。教育部今表示，如果受到隔離檢疫的學生參加一般科系入學免面試筆試，依照學測成績和書審增額錄取，若是熱門科系則由專車接送至特殊試場進行面試和筆試。

教育部部長潘文忠表示，因應疫情和第二階段大學甄選相關事務，3月5日大學招聯會已經討論，如果是全校停課但沒有需要檢疫或隔離的學生，可以依據正常方式參加第二階段試務工作。

另外需要居家隔離、檢疫，或確診的學生，如果他是參加一般科系的甄選，不須參與面試筆試，將該分數等值分配在學測成績、書審上，也是以外加名額方式去錄取，不影響其他考生公平權益。

如果是醫學系、牙醫系等競爭激烈的科系，需要和當地的衛生主管單位申請，透過防疫專車或由親人專車接送到達特別設置的試場，來進行面試或筆試，成績作業就按照一般做法。

潘文忠表示，這所高中有兩位確診學生，根據專家會議討論，停課至3月27日，這是第一所因新冠肺炎而全校停課的學校。由於一名確診當時，已做好最壞打算，可能因停課需要做的課程銜接，已在教育局的指導下，會有五成線上課程、五成自主學習。

校方已經調查並且提供學生在家學習所需要的網卡和載具，所有學生都能夠達成遠距自主學習。即起也對全校師生進行衛教，要求停課期間要對學生做好自主健康管理的關懷，避免有害健康的做為。

潘文忠表示，所有行政人員除了因接觸須隔離檢疫者，其餘正常上班。老師部分則因應課程安排或防疫需求到校，沒有特殊安排不需到校。最重要的是，線上學習和補課的部分老師必須要能夠配合。教育部已給十隻耳溫槍以及一萬個口罩，停課期間也做到最高規格準備。

潘文忠表示，由於目前案例大多為境外移入，造成校園防疫大挑戰，因此除了做好個人衛生習慣，學期當中一定要避免出國，如果有接觸過遊學回來的學生，也要特別注意減少過度接觸的情況，以免造成進一步的感染和影響。