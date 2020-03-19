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嘉義竹崎高中繁星錄取成績優異 學生個個多項才藝

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣竹崎高中今年錄取成績優異，60位學生參與繁星推薦有51位上榜，錄取率85%。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣竹崎高中今年錄取成績優異，60位學生參與繁星推薦有51位上榜，錄取率85%。記者陳玫伶／攝影

大學繁星計畫日前放榜，嘉義縣竹崎高中今年錄取成績優異，60位學生參與繁星推薦有51位上榜，錄取率85%，錄取國立大學及醫學大學比例更超過5成，其中張閔翔、林采衣、張景棓等學生除了學測成績良好，同時具有多項專長，可望於大學期間繼續深造。

學生張閔翔這次繁星推薦錄取國立中央大學機械工程學系，國中就讀體育班，3年皆是班上第1名，高中期間就讀數理實驗班但沒放棄羽球專長，從國中開始練習羽球，同時也是竹高羽球隊選手，每天第8節及周末要隨羽球隊練球及各項羽球比賽、集訓等，課業與羽球2方面都兼顧。

張閔翔平時沒有補習，每天羽球練習回家後，會再自習到凌晨1、2點，張閔翔表示，目前考慮再以羽球專長報考清華大學電機系或是警察大學特招，他認為，雖然打羽球很累，但是人生的一部分，未來也不會放棄，繼續練羽球。

就讀國樂班學生林采衣錄取國立政治大學外交學系，曾擔任竹高第一屆國樂團長，從小學習芭蕾、民俗、現代、武功等舞蹈，國小五年級開始學習揚琴，曾獲得全國學生音樂比賽高中職揚琴組優等，林采衣表示，很喜歡站在舞台的感覺，未來希望能成為外交官，或是在機場塔台工作。

學生張景棓繁星錄取元智大學電機系，國中就讀竹高附設國中美術班，曾以水墨作品獲得全縣比賽第一名，因父親為電機工程類的老師，張景棓從國小四年級開始，對樂高機械有興趣，高二參與FRC機器人大賽，去年與竹高團隊參與澳洲雪梨的FRC比賽時，因特殊的配線盤組裝法讓評審老師十分讚賞。

郭春松校長表示，學校不只重視學業成績，在藝術、資訊科技也鼓勵發展，在升學輔導也重視適性發展，尊重學生的選擇，今年的繁星成績相當優異，期待每一個選讀竹崎高中的孩子能成就圓滿他們的大學夢。

嘉義縣竹崎高中今年錄取成績優異，60位學生參與繁星推薦有51位上榜，錄取率85%。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣竹崎高中今年錄取成績優異，60位學生參與繁星推薦有51位上榜，錄取率85%。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣竹崎高中今年錄取成績優異，60位學生參與繁星推薦有51位上榜，錄取率85%。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣竹崎高中今年錄取成績優異，60位學生參與繁星推薦有51位上榜，錄取率85%。記者陳玫伶／攝影
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