大學繁星放榜 錄取生：主動學習才能掌握知識

109學年度大學繁星推薦入學昨天放榜，桃園市中壢高商綜合高中科，共有42人錄取台大、成大、政大、師大、中山、中央等名校；也有不少同學就近選擇北部私立大學。總錄取率高達72.4%，再創歷年來新高。

其中，錄取台師大數學系的周俊誠表示，原本為了逃避自己不擅長的國文和社會科，選擇國貿科就讀。有次上生涯規畫課，聽到輔導老師講升學，他才發現自己對職科毫無興趣，因此，決定降轉綜合高中科，好好努力。

他提供學弟妹們學習上的兩大建議，一、有不把任何事情視為理所當然的「好奇心」。唯有主動學習，才能更有效的掌握知識，而不是被動的等老師用考試來強迫你吸收知識。二、有不怕徒勞無功的「耐心」。每個人都有不擅長的科目，對於這些弱科，用短而多的方式一天天的慢慢吸收，而不要一天內讀了大量的內容，這樣不但會消化不良，還會誤以為自己讀進了很多的內容。

錄取台大政治學系的黃于凡表示，三年前自己國中會考成績2A3B，因考慮家住新屋，不想花太多時間通勤，就近就讀中壢高商綜合高中科，讓她有更多時間可以運用，加上校內優質的師資、齊全的教學設備，及導師的鼓勵，讓她可以在學業上盡情揮灑，朝著自己的目標勇往直前。

錄取中興大學的楊佳樺表示，回想高二下學期準備校內考試和學測時，讓她壓力很大，常常睡不滿五小時，但因為對自己要求很嚴格，所以只要課業成績下滑就會讓自己非常受挫，所幸當時有班導師的陪同和朋友的鼓勵，才撐過那段日子。