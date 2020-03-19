新住民之子棄雄中留偏鄉 繁星錄取成大電機系圓夢

大學繁星放榜，位處屏南偏鄉的縣立枋寮高中，37人參加繁星推薦全部錄取，錄取國立大學及醫學大學有21人，高達6成，其中，新住民之子戴仁杰國中時放棄高雄中學選擇就近就學，勤學自勵力拚繁星計畫，這次以69級分錄取成功大學電機系圓夢；他說，相信知識可以翻轉命運，偏鄉沒有補習班且家境也不允許，就好好利用課後輔導課和課外讀物等資源。

從國中部直升的戴仁杰考取69級分，創該校歷年的新高，同時寫下屏東縣縣立高中最高分成績的紀錄；他說，參與世界機關王比賽，啟發對電子機械的濃厚興趣，這次學測成績比預期來的好，成績雖可上台大，還是成大電機系為第一志願，且離家較近，可以常回家陪伴家人，將來要到南科當工程師，回報父母的教養之恩，也讓在電子工廠辛苦養家的大陸籍母親卸下經濟重擔。

「就近就學有失有得，但我發現得比失來得多！」戴仁杰國中會考成績可上高雄中學，他說，知識可以翻轉命運，城鄉教育資源有落差，留鄉可減輕家中經濟負擔、有親情的陪伴，但也失去和頂尖學生切磋和拓展視野的機會，繁星計畫讓他選擇留下，善加利用課後輔導和相關資源，以課外讀物強化英文的聽說寫能力，數學和英文都拿到14級分。

另位由該校國中部直升的余承恩，國中社會科會考成績為B+，經老師鼓勵、引導成績逐漸進步，今年大學學測社會科考取滿級分，錄取東吳大學歷史系。