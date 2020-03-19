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台中華盛頓高中繁星耀眼 4學生錄取醫學系

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
大學繁星推薦放榜，台中市華盛頓高中在大學學科能力測驗出色下，93名學生參與繁星推薦也有好成績。圖／華盛頓高中提供
大學繁星推薦放榜，台中市華盛頓高中在大學學科能力測驗出色下，93名學生參與繁星推薦也有好成績。圖／華盛頓高中提供

大學繁星推薦放榜，台中市華盛頓高中在大學學科能力測驗出色下，93名學生參與繁星推薦也有好成績，不僅錄取率近6成，國立大學達5成，有多名學生錄取台、清、交、成、政等頂尖大學，還有4名學生錄取醫學系。

華盛頓高中指出，該校在學測時4科60分滿級分有2人，56至60級分17人，自我挑戰5科達70級分以上4人。

其中鄭丞祐、陳茱莉、蔡震東及陳品延4人分別錄取國立陽明大學、中山醫學大學、高雄醫學大學及慈濟大學的醫學系，他們均是從華盛頓中學國中部一路直升高中。

其中鄭丞祐平日在數學競賽即屢獲佳績，學測也考出滿級分的好成績。陳茱莉有醫學家庭背景，立志追隨父親從醫的腳步。排球校隊的蔡震東以球場上的堅毅精神立志往醫學道路邁進；陳品延除了學業成績好，托福也拿下108分的高分。

另外，蔡其翰、蔡瑋宸、林君翰分別錄取台大資工、清大電機、清大物理。林君翰在國中階段成績並非頂尖，但在學校指導下訂定適合自己的讀書計畫，並持之以恆，在此次的大學學測考出好成績。

錄取的學生們紛感謝學校老師在選填志願時耐心輔導，一路從校系篩選標準到錄取優勢分析，最終才獲得最好的結果。

校長劉一欣說，引導學生興趣發展，發揮優勢所長，落實適性發展，是他們辦學的宗旨，也唯有如此也才能讓每位孩子未來都成為明日之星。

學測 繁星 滿級分

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