女高中生滯留湖北 繁星錄取銘傳諮商系 淚求返台

今天大學繁星放榜，高雄市小港高中大陸新住民歐姓女學生錄取銘傳大學諮商與工商心理學系，放榜的時刻，她還跟母親滯留在湖北。聽到自己錄取心目中的理想科系，她又喜又憂，親筆寫下對學校和師生的感謝，並訴說自己所處的地方根本得不到資訊，帶去的文具即將用罄，希望政府能再派包機接大家回去，別再次讓她期待的心情落空。

小港高中校長陳建民表示，歐同學是過年時陪母親回大陸娘家探親時，遇上新冠肺炎疫情滯留湖北迄今。學測成績單寄發，開始受理繁星入學申請，歐同學透過視訊跟老師說很擔心無法參加繁星，學校為了不影響她的就學權益，協助她合法委託在台灣的姑姑代行申請。

陳建民說，今天透過通訊軟體，歐同學得知如願推上喜歡的學校科系，並且得知不會影響就學權益時，心情很是激動。她說自己心情一直很繁雜，非常想家人與同學，很希望病毒疫情趕快過去，能趕快回到高雄家中與校園。

歐同學晚上寫了親筆函向師生致謝！她說，從今年初學測考完，媽媽帶她回湖北探親，和外公、外婆一起過年，但因新冠肺炎影響，導致湖北封城，讓她到現在都沒辦法回台。

今天繁星放榜，她如願錄取了銘傳大學諮商與工商心理學系，感謝陳建民校長、教務處的每位老師、班導及親愛的同班同學。班導師王育芳從得知她還滯留湖北開始，就和在台灣的家人密切聯繫，有什麼升學的消息，就馬上透過家人提供給她，不厭其煩提供校系選擇指導，給予身處異鄉的也很大的支持。

歐同學還謝謝親愛的同班同學，經過學校和各科老師的同意，讓她以視訊方式上課，同學們都很樂意提供手機與網路，讓滯留在湖北的她，能上線與大家一同學習 。

「至今已滯留在湖北快兩個月了，帶來的文具即將用罄，每天只能盯著手機螢幕閱讀資料，好想念在學校和同學一起上課、談心的時光，希望政府能儘快再次派包機來接我們回臺，別再次讓我期待的心情落空！」

陳建民轉述，歐同學目前滯留在湖北荊州市，她說那裡根本收不到什麼訊息，希望政府能趕快幫助她和媽媽回台。