社區高中翻身！溪湖醫學系一篩過3人 成功繁星上榜98%

繁星推薦升學今天放榜，彰化縣社區高中成績大放異彩。成功高中上榜率達98%，榜首學生莊雅婷錄取中國醫藥大學藥學系；溪湖高中則創下校史以來最佳成績，醫學系通過第一階段篩選有3人，錄取中國醫學大學中醫系1人、台大有3人。

成功高中榜首學生莊雅婷捨棄念明星高中，經過3年努力如願錄取中國醫藥大學藥學系。她說，小時候體弱多病常出入診所，看到醫生、護士與藥劑師都會打從心底感激與崇拜，高一時就立志成為藥劑師。

錄取中正大學財務金融系的陳孟弦，當初國中會考成績5B不甚理想，無法錄取心中的第一志願而到成功高中。他說，學校學生數少，老師兼顧每個學生學習狀況，他發憤圖強讓成績維持平穩，加上學測發揮水準，順利透過繁星計畫升學。

溪湖高中學生資林峻毅考上台大資工系，他英文好，高一時多益就考得900分。他說自己愛打電動，為解決電動中的問題，會找資料解決，當中許多英文內容需自己釐清，也會找喜歡的題材學英文，增強實力。