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繁星推薦放榜！靜修高中42位上榜

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導

大學繁星今日放榜，台北市靜修高中共42位同學上榜，其中台大、師大、清大、陽明大學皆榜上有名，錄取台灣大學的林同學表示，因家庭因素，國中畢業時從台中到台北念書，原先國中會考成績5A，獲得入學全額獎學金，為補貼家計，他也督促自己維持在校排前2%。

除此之外，林同學也提到，平時老師也會提供延伸教材，除了能學習加深加廣，也培養自主學習的能力，她也感謝班導及各科老師在課業及心靈的支持。

張同學則錄取清華大學，張同學表示，國中期間曾對畏懼英文，高中後在老師、同學的教導與協助下突飛猛進，從以前的抗拒英文，到現在每天背上百個單字，得心應手，英文能力提升不少。

而在本次放榜名單中，有不少學生選擇醫護相關科系。錄取台北醫學大學護理系的楊同學表示，選擇護理系，主要是為了回饋社會，希望透過自己的力量來減緩病人痛苦。

此外，靜修高中表示，本次上榜學生，不少人曾參加偏鄉英語視訊教學計畫，協助偏鄉小學英語教育。靜修高中也說，學生在準備教材、課程互動及課後反思等歷程，提升自我能力之餘，也能體會「教學相長」。

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