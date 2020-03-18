影／前中職「盜帥」女兒林可 懼怕英語克服障礙考上外語系

繁星計畫放榜，台中市忠明高中學生林可，父親是前中職兄弟象總教練「盜帥」林易增，她從國小就懼怕英文，高中班導師蘇琬楨花1.5年用活潑的教學技巧，引導協助她克服障礙，繁星錄取台北大學應用外語系，父親肯定她「能把弱點補強，很完美！」

林可是林易增的小女兒，父親得知她錄取應用外語系在電話一頭嚇一跳說：「妳不是想讀法律系嗎？」肯定女兒「往自己弱點挑戰，弱點補強就很完美，英文再怎麼爛都比我好！」

林可說，幼時爸爸到處比賽，聚少離多，國小從台北搬到台中。父親從不急嚴厲色，個性溫和，她個性容易緊張，「爸爸經常分享帶球團的經驗，不到最後一局，不能確定勝負」、「盡人事、聽天命」。

「為何懼怕英文？」林可回憶，國小開始學英文，同學相繼開始補習，她想快樂學習不想補習，到高年級已明顯感覺跟不上進度，「升國一文法、單字零基礎」，只認得26個英文字母，同學已學好多文法、單字累積量驚人，讓她越來越害怕，每次英文課前會偷偷把籤筒裡自己的名字抽掉，怕老師抽背。

不懂文法，只能死背，林可說，她的成績都是「背來的」，會考英文得到Ａ自己也嚇一跳，考上忠明高中一直到高二換了英文班導師蘇琬楨，她在週記裡分享自己對英文學習的困擾，老師主動關心，每天約定一節下課英語互動，慢慢累積信心。

林可說，高二開始和蘇琬楨老師約好，每天找一節下課用英語口說分享前一天閱讀的雜誌、補充教材內容，不能用背的，必須用自己會的單字、文法表達，老師慢慢糾正發音、文法累積自信，到了高二下看美劇突然發現自己都聽得懂，大吃一驚，開始閱讀翻譯小說也不吃力，「英文學好等於多一項語言工具，使用google世界更開闊，寫小論文還能用英文查資訊」。

林可繁星計畫選讀台北大學應用外語系，老師也大感意外，看她從懼怕英語的門外漢，越來越有自信，豎起拇指肯定。她希望未來雙主修法律，精進外語，當作打開視野的工具。

父親「盜帥」林易增是知名球星，她相當低調。林可說，父親很晚生她，同儕不是父親打球的年代，幾乎不識父親，從不會特別提起，倒是六、七年級的老師會注意。她單名「可」是因為母親懷孕時，一直以為是男生，父親用「鈴木一郎」暱稱發音，後來生了女兒把「郎」的日語變成「子」的讀音，幫女兒取名「林可」。