雄女生立志當中醫繁星錄取中國醫 師：她有古人的靈魂
高雄女中學生盧昱秀校排前三，學測75滿級分，即使大家都把焦點放在台大醫學系，她順著志向循繁星管道錄取中國醫藥大學中醫系。氣質婉約的她說，覺得中醫領域非常神奇有趣，自己也身體力行，天氣再熱也只喝溫水，維持在晚上10點到11點上床，研讀黃帝內經。導師歐陽美慧幽默地形容這個學生：有古人的靈魂！
盧昱秀高中三年全勤，沒有補習，志工時數超過200個小時，擔任醫護小天使、去創世基金會當義工等，全校排名還能拿到第三，學測75滿級分，還獲選學校的EQ、MQ達人。這樣的好表現，繁星大可以選擇醫學系，親友們也都說西醫好，但她獨獨鐘情中醫系，繁星也如願錄取中國醫藥大學中醫系。
盧昱秀表示，國中時有回生病去看中醫，中醫師經過把脈後，就說出她身體出現的問題來，讓她覺得相當神奇，開始去研究中醫。高中時也會主動去拜訪中醫師，進一步瞭解後，決定大學的方向就是中醫。現在如果家人不適，她都會建議家人去看中醫，為的是可以在旁邊觀察。她的每一個中醫藥袋，後面都寫著自己何時、身體哪裡不適來看中醫，日後還可以對照對何中醫會開這樣的藥方？
盧昱秀喜歡中醫，生活習慣依中醫理論來進行，晚上10、11點，一定上床睡覺，清晨5點就起床，不喝冷飲，再熱的天也不吃冰，一定喝溫開水。媒體加碼詢問，那「雄女雄女飲料日」雄中學生送來的冰飲怎麼辦？她說都請其他同學喝了。
國文是盧昱秀最喜歡的科目。國文老師兼導師的歐陽美慧說，以前覺得這個學生超奇怪，上國文課聽講時都不記筆記，只兩個眼睛炯炯有神的盯著老師，可是在寫周記分享時，卻能把這些課堂上的講述和心得鉅細靡遺都寫出來。想來是因為每個學習的當下，她都非常用心與專注。
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