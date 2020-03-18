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台南二中拚出繁星最佳成績 視障生永不退縮上中興森林
繁星放榜，台南二中70人錄取，為歷年來最佳成績。其中視障生王柏文突破學習上的不便，以一般生申請，錄取中興森林系；孫煜程是偏鄉就讀孩子，憑著努力，上台大獸醫系；張宇翔學測成績大躍進，錄取台大工程科學與海洋工程學系。
台南二中校長林晏旭表示，今年南二中繁星錄取70人，另有1人北醫牙醫通過，相較於去年51人，大幅增加4成。除錄取人數創下新高之外，頂尖大學在榜單中的比例更高達2成。這次台南二中錄取台大人數3人、清大4人，打破以往的紀錄。
王柏文國一就罹患黃斑部失養症，矯正後左右眼視力只有0.1、0.2，書本要拿得很近才能看清楚，雖然坐在教室最前面，黑板上的字還是模糊，因此只能專心聽、勤作筆記，若沒聽清楚，就向同學借筆記。也因努力與堅持，克服學習上不便，成績名列前茅，錄取中興森林系。
孫煜程是旗山孩子，原本要留在高雄讀高中，但因祖父母都住在台南，決定來台南讀書也陪伴祖父母，為父母盡孝。因祖父母住處離學校遠，但他養成每天早起的通車習慣，且不以為苦，成績維持在學校前1%，學測4科考55分。以此成績若是個人申請，要上台大獸醫系，根本不可能，但他對生物有興趣，在校選修課程都與生物有關，也因此脫穎而出，上了58、59分才能錄取的台大獸醫系。祖父是掌中戲師傅，孫煜程也常會去幫忙，他說，繁星放榜，最高興的應該是祖父。
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