台南二中拚出繁星最佳成績 視障生永不退縮上中興森林

繁星放榜，台南二中70人錄取，為歷年來最佳成績。其中視障生王柏文突破學習上的不便，以一般生申請，錄取中興森林系；孫煜程是偏鄉就讀孩子，憑著努力，上台大獸醫系；張宇翔學測成績大躍進，錄取台大工程科學與海洋工程學系。

台南二中校長林晏旭表示，今年南二中繁星錄取70人，另有1人北醫牙醫通過，相較於去年51人，大幅增加4成。除錄取人數創下新高之外，頂尖大學在榜單中的比例更高達2成。這次台南二中錄取台大人數3人、清大4人，打破以往的紀錄。

王柏文國一就罹患黃斑部失養症，矯正後左右眼視力只有0.1、0.2，書本要拿得很近才能看清楚，雖然坐在教室最前面，黑板上的字還是模糊，因此只能專心聽、勤作筆記，若沒聽清楚，就向同學借筆記。也因努力與堅持，克服學習上不便，成績名列前茅，錄取中興森林系。