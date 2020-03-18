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慧燈中學繁星成績亮眼 58人錄取29人進國立

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
私立慧燈中學繁星升學成績亮眼，今年共58人錄取，游菖鈺(左二)上台大電機工程系，韓睿哲(右三)的父親是醫師，但志趣選填清大電機系。 記者戴永華／攝影
私立慧燈中學繁星升學成績亮眼，今年共58人錄取，游菖鈺(左二)上台大電機工程系，韓睿哲(右三)的父親是醫師，但志趣選填清大電機系。 記者戴永華／攝影

宜蘭私立慧燈中學的繁星升學成績亮眼，今年共58人錄取，台清交等國立大學共錄取29人，在學測四科滿級分的游菖鈺上了台大電機工程系，他不但有語言天份，而且從不藏私，學測前還協助同學批改英文作文及翻譯，達到共學共好的目標；另一學生韓睿哲的父親是醫師，但志趣選填清大電機系，想要快樂學習。

該校繁星上台大共有電機工程學系游菖鈺及機械工程學系黃秉翔、清大共有電機工程學系韓睿哲及教育心理與諮商學系陳縈蓁、交大有資訊工程學系李旻融、成大共有化學工程學系王毓淇及電機工程學系林宸右、政大有傳播學院不分系社會組陳卉蓁、中央共有土木工程學系葉子菱、資訊工程學系謝宜珣及生命科學學系程宣融。

此外，林宣佑通過陽明醫學系第一階段，錄取國立大學共29人，進入私立學府也有29位。校長吳松溪今天透過學校廣播宣布好消息，慧燈向來重視多元學習，例如總級分74級分、自然科四科合計60滿級分的游菖鈺有語言天賦，不僅高一暑假獲得多益950分的傲人成績，更先後榮獲107學年度宜蘭縣語文競賽高中組國語演說第三名、108學年度教育部高級中等學校英文單字比賽三等獎。

而且他善良且樂於分享，不藏私，在學測前反而願意花時間協助同學批改英文作文及翻譯，達到共好目標，顯見已具有寬闊胸襟的領袖特質。

他也是運動健將，曾帶領同學勇奪106學年度總統盃全國壘球錦標賽第三名，並和班上同學經營臉書粉絲專頁「Johnny Walker菖鈺觀點」，對於NBA職籃、MLB美國大聯盟及中華職棒等運動賽事書寫評論文章，闡述時事觀點，具有深度省思與觀察力。

另一位同樣獲得自然科四科合計60滿級分的韓睿哲，父親是博愛醫院醫師，他從高一起積極參與和國立宜蘭大學合作的實驗計畫，以環保電池為研究主題，萌生對環保意識關注；後來更曾代表參與2018年在奧地利舉辦的CEI年會，體悟環境保護是迫在眉睫的重要議題，因有這些學習經驗，順利進入國立清華大學電機系。

至於國中會考5A++，直升高中後仍維持1%優異成績李旻融，在學測考出四科56級分，這次進入第一志願國立交通大學資訊工程學系；錄取中國醫藥大學藥用化妝品學系的林育仙生性開朗，笑口常開，是體育健將，同學口中的「鐵娘子」。

私立慧燈中學的繁星成績亮眼，共有58人錄取即將成為新鮮人。記者戴永華／攝影
私立慧燈中學的繁星成績亮眼，共有58人錄取即將成為新鮮人。記者戴永華／攝影

學測 滿級分 台大

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