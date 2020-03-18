繁星放榜 六龜高中揮出全壘打旗美高中錄取8成

大學繁星入學放榜，高雄市六龜高中，20名獲推薦的學生全數上榜，揮出全壘打。旗美高中錄取率則近8成，證實社區高中即使位處偏鄉，一樣能綻放光彩。

旗美高中今年繁星共65人上榜，33人考上國立大學及醫學相關科系，占比逾半。考上的學校包括台大、交大、成大、政大、中興、中央、中山等校，成績超越往年。

其中學生蔡妙玄，經五次激烈比序考上台大獸醫系。靠自己苦修沒特別補習的鍾美玉，考上政大政治系。立志要擔任教職的蕭智中，如願考上台師生公教系，社會科還獲滿級分。

旗美高中校長彭昕鋐表示，今年大部分上榜的學生，會考成績本來能夠念市區的明星高中，但他們選擇就近到旗美高中就讀，證明社區高中也能表現傑出。

高雄市立六龜高中今年繁星推薦揮出全壘打，一掃先前升學陰霾。這次20人全數上榜，有人更推上國立大學，從小受外界扶助的新住民二代陳姓女學生，如願錄取社工系，念原民專班的賴姓女學生錄取高師大，兩人希望未來都能回饋鄉里。